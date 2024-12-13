「Lattice Semiconductor」のニュースまとめ

米国のFPGAベンダであるLattice Semiconductor。同じくFPGAベンダであるXilinxやIntel(旧Altera)とは一線を画して小規模FPGAを展開するなど、独自路線で存在感を示す同社の新製品や新ソリューション、FPGAを活用したハウツーなど、最新情報をお届けします。