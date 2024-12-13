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「Lattice Semiconductor」のニュースまとめ

米国のFPGAベンダであるLattice Semiconductor。同じくFPGAベンダであるXilinxやIntel(旧Altera)とは一線を画して小規模FPGAを展開するなど、独自路線で存在感を示す同社の新製品や新ソリューション、FPGAを活用したハウツーなど、最新情報をお届けします。

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インテルや東芝といった半導体メーカーや、CPU、メモリなどの半導体デバイスに関わる情報、市場トレンドといったホットなニュースを毎日更新。注目のIoTや自動運転など、半導体の適用範囲の拡大とともに成長が続く半導体業界の話題を詳細な説明付きで紹介します。