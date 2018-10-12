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「Lattice Semiconductor」の最新情報・話題まとめ

米国のFPGAベンダであるLattice Semiconductor。同じくFPGAベンダであるXilinxやIntel(旧Altera)とは一線を画して小規模FPGAを展開するなど、独自路線で存在感を示す同社の新製品や新ソリューション、FPGAを活用したハウツーなど、最新情報をお届けします。

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2018年10月12日(金)

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Lattice、CNNアクセラレータIPをFPGA「iCE40 UltraPlus」向けに提供

組み込み 10/12 09:04

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