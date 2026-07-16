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「Infineon」のニュースまとめ

ドイツのSiemens(シーメンス)の半導体部門が分離・独立して1999年に誕生したドイツの半導体メーカーで、主に自動車、産業機器向けパワー半導体や電子パスポートなどで用いられるセキュアICチップなどで強みを発揮しているInfineon Technologies(日本法人はインフィニオン テクノロジーズ ジャパン)の新製品情報や、設備投資、技術開発の動向など、最新の情報をお届けします。

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インテルや東芝といった半導体メーカーや、CPU、メモリなどの半導体デバイスに関わる情報、市場トレンドといったホットなニュースを毎日更新。注目のIoTや自動運転など、半導体の適用範囲の拡大とともに成長が続く半導体業界の話題を詳細な説明付きで紹介します。