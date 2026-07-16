「Infineon」のニュースまとめ

ドイツのSiemens(シーメンス)の半導体部門が分離・独立して1999年に誕生したドイツの半導体メーカーで、主に自動車、産業機器向けパワー半導体や電子パスポートなどで用いられるセキュアICチップなどで強みを発揮しているInfineon Technologies(日本法人はインフィニオン テクノロジーズ ジャパン)の新製品情報や、設備投資、技術開発の動向など、最新の情報をお届けします。