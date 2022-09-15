著者：吉政忠志

一般社団法人Pythonエンジニア育成推進協会 代表理事

Pythonエンジニア育成推進協会の吉政でございます。お陰様で大変多くの方にPython3エンジニア認定試験（以下、Python試験）を受験いただきました。先月も前年比で150％受験者数が成長し、ありがたい限りです。

その背景にあるのはやはり求人数の伸びです。以下の表の通り、主要なプログラミング言語の中で、5年前の2017年は8位で8,194件の求人数だったのが、2022年9月には順位を4位まで上げ、求人数も約9倍の72,405件になりました。

言語 2017年10月 2022年9月 増加率 増加数 順位変動 javascript 21,345 114,693 537% 93,348 ↑ PHP 30,892 106,752 346% 75,860 ↑ C 27,979 79,599 284% 51,620 Python 8,194 72,405 884% 64,211 ↑ C# 27,454 72,365 264% 44,911 C++ 27,596 61,744 224% 34,148 ↓ Java 54,645 63,198 116% 8,553 ↓ Ruby 12,723 57,052 448% 44,329 ↓ Objective-C 6,283 38,252 609% 31,969 ↓

成長率としては全プログラミング言語の中で1位になりました。求人数が多いということは、企業が今後の市場性や開発案件数が増えることを見越しているということの裏付けになります。

そして前回のコラムでもご紹介していますが、Googleトレンドの状況を見ても、今年に入ってさらに伸びていることがわかります。

このグラフはこの10年の検索キーワードとしての「Python」の推移を表したものです。もちろん、Pythonはデータ分析以外にもAIや機械学習、ネットワークの自動化、Webなどでも広く使用されていて、これらの市場一つ一つが今後大きく成長されると期待されている分野です。このグラフを見るとまだまだ伸びそうに思えます。

そして、先日のマイナビニュースの記事にも出ていましたが、Pythonは現役エンジニア100人に聞いた「将来性があると思うプログラミング言語」1位になっています。さらに、学んでみたいプログラミング言語については、「Python」がダントツで1位になっています。ほんとうに素晴らしいことと思います。

このような背景から引きつづきPythonを学ぶ人が増えています。学ぶ際にお勧めしたいことが一つあります。「Pythonic」や「PythonZen」という言葉をご存じでしょうか？ 当協会が立ち上がった背景の一つにも「Pythonic」や「PythonZen」の普及というものがあげられています。「Pythonic」や「PythonZen」はPythonのプログラミングのお作法です。これを知らないとPythonをかけないというわけではないのですが、Pythonのお作法を知ることで、より誤解のない効率的なプログラミングが可能になります。

以下では、「Pythonic」や「PythonZen」の理解度を無料でチェックできるサイトを公開していますので、是非試してみてください。試験問題の解説も充実しています。

＜「Pythonic」や「PythonZen」の理解度を無料でチェック＞

PythonZen & PEP 8 検定試験概要

そして、試験を受けられる方は、以下の情報を確認してみてください。

＜試験に関する情報＞

Python 3 エンジニア認定試験

※常に何かしらのキャンペーンを実施しています。

＜合格者のブログ紹介＞

データ分析以外の試験を合格された方の勉強方法などを紹介するブログが公開されています。ぜひご参考ください。

みんなの合格ブログ

＜【個人向け】Python基礎試験、データ分析の教科書プレゼントキャンペーン＞

2022年11月末までにPython3エンジニア認定基礎試験またはPython3エンジニア認定データ分析試験の受験をされるかたが、ご自身の指定SNSで「2022年11月末までにPython3エンジニア認定基礎試験を受験します！」または「2022年11月末までにPython3エンジニア認定データ分析試験を受験します！」と2022年10月末日までに宣言をされると、対象書籍をプレゼントします。ぜひこの機会に応募ください。

受験宣言して教科書のPython本をもらおう！（応募は2022年10月末日まで）

＜【法人向け】データ分析の教科書プレゼントキャンペーン＞

2022年10月末までにPython3エンジニア認定データ分析試験のバウチャーチケット（10枚以上一括購入）をされた法人が、当協会に申請をされた場合、Python3エンジニア認定データ分析試験の主教材を受験チケット購入枚数分プレゼントいたします。詳細は以下をご覧ください。

企業向け受験支援キャンペーン（データ分析試験の教科書プレゼント）

当協会はPythonとデータ分析を学習される方を応援します。 ぜひこの機会にキャンペーンもご利用いただければ幸いです。 それでは皆さんの学習の成就と試験合格を心からお祈り申し上げます。

[PR]提供：Pythonエンジニア育成推進協会