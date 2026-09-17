Neowinは9月14日(現地時間)、「Microsoft support forums are full of complaints about Office's annoying upgrade banner - Neowin」において、Microsoft Officeに表示されるアップグレードバナーについて、利用者からの苦情が相次いでいると報じた。

Microsoftからバナーの目的や仕様に関する明確な説明は示されておらず、利用者からはバナーを非表示にする機能を求める声が続いている。

Microsoftから説明なし、バナーの位置付けも不明

この問題は2026年7月にも報じられている。Microsoft 365の有料サブスクリプションを利用しているユーザーにもアップグレードを促すバナーが表示され、煩わしいと感じるユーザーから解決を求める声が寄せられていた。それから約2カ月が経過したが、バナーの目的や仕様についてMicrosoftから明確な説明は示されていない。

NeowinがMicrosoftのフィードバックフォーラムやMicrosoft Learnのコミュニティを確認したところ、アップグレードバナーに関する複数の投稿が確認されたという。フィードバックフォーラムにはバナーを非表示にする方法をMicrosoftに求めるスレッドが複数存在し、サブスクリプション料金を支払っている利用者にもバナーが表示される点が問題視されている。

これまでのところ、Microsoftからバナーについて目立った反応や説明は確認されていない。Neowinは、Microsoftが「驚くほど沈黙を守っている」と指摘し、説明がない状況に批判的な見方を示している。

現時点では、このバナーがMicrosoft 365のアップグレードを促すための一時的な扱いなのか、恒久的に導入された変更なのかも明らかになっていない。

NeowinはMicrosoftに対し、このバナーの目的や仕様について説明を求めている。現時点ではMicrosoftから明確な説明はなく、バナーが一時的な施策なのか恒久的な変更なのかも明らかになっていない。