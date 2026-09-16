Windows Latestは9月13日(現地時間)、「Microsoft engineer explains why 32-bit Windows was capped at 4GB RAM, and it wasn't technical」において、32ビット時代のWindowsでメモリ容量が4GBに制限されていた理由を伝えた。

当時の技術ではすでに4GBを超える物理メモリを扱うことが可能だったが、クライアント向けWindowsでは古いドライバーなどとの互換性が大きな壁となったという。Microsoftが技術的には可能だった4GB超のメモリ対応をあえて制限した背景を見ていこう。

Windows Latestが紹介したのは、MicrosoftのRaymond Chen氏が5月12日に公開したブログ記事だ。Chen氏は同記事で、32ビット版Windowsのメモリ容量が4GBに制限された経緯を解説している。

32ビットCPUで64GBメモリに対応する

一般的な物理の世界(SI単位)ではキロ以上の倍量単位を1000(10の3乗)倍していく方式を採用している。メガであれば10の6乗、ギガであれば10の9乗だ。

一方、コンピュータの世界では数値を2進数で管理するため、SI単位の10進数は都合が悪い。そこで1000の近似値と言える1024(2の10乗)を倍量単位のキロとして採用した。メガであれば2の20乗、ギガであれば2の30乗という考え方だ。

そのため、処理の単位として32ビットレジスターを搭載する旧式CPUでは、32ビット→「4*2の30乗」→4GBが必然的にアドレスの上限とされた。この制限はIntelがPentium Proで導入した物理アドレス拡張(以下、PAE)によって解決され、32ビットアーキテクチャー上で36ビット(64GB)または37ビット(128GB)のアドレスを扱えるようになった。

Microsoftの資料によれば、Windows Server 2003 SP1 Enterpriseは最大64GB、Datacenterは最大128GBの物理メモリに対応したという。

大衆向けエディションでは後方互換性を重視

CPUにPAEが搭載され、4GB以上のメモリを扱えるようになった。しかしながら、Windows XP SP2では強制的に最大容量が4GBに制限された。Chen氏によると、この制限は古いドライバーの互換性確保が理由とされる。

PAE登場前の古いドライバーなどは、メモリ空間を32ビットで管理する。このドライバーをPAE環境に持ち込むと、上位4ビットを無視した処理が走りメモリを破壊する可能性がある。

Windowsが異常を検知して動作を止めることができればよいのだが、カーネルレベルで動作するこれらドライバーの動作を防止することはできない。その結果、システム全体が不安定となり、最悪のケースではブルースクリーン(BSoD: Blue Screen of Death)に陥ることもあった。

そこでMicrosoftは安定性を優先し、あえてXP SP2に4GBの制限を追加した。より高額なエディションを買わせたかったわけではなく、古いデバイスの互換性維持に必要な決断だったとしている。

一般ユーザーは「何でもインストールする」

ここで1つの疑問が浮かび上がる。Windows Server 2003 SP1 Enterpriseには、なぜ同様の制限を加える必要がなかったのだろうか。

この疑問について、Chen氏はユーザー層の違いを指摘した。XP SP2を利用する一般ユーザーは古いデバイスを使い続ける可能性がある一方、Serverエディションを扱う管理者は、互換性に問題のあるデバイスを使用する可能性が低いという。

Windows Latestも「消費者は何でもインストールします。一方で、サーバ管理者はできるだけインストールを少なくします」と説明している。

なお、Windows Server 2003 SP1 Standard Editionは、Serverエディションでありながら4GBに制限されている。

後藤大地

後藤大地

ごとうだいち

2002年にオングスを設立。IT分野を中心に、国内外の最新動向を扱うニュース記事の執筆や、専門知識を生かした書籍の執筆に取り組んでいる。技術トレンドを的確に捉え、専門的な内容を分かりやすく伝えることを得意とする。
執筆活動と並行して、企業システムの設計・開発・保守にも長年携わってきた。特にサイバーセキュリティやソフトウェア開発に関する深い知見と実務経験を持ち、技術とビジネスの両面からIT分野を捉えている。海外での取材経験も豊富で、現地企業や技術者への取材を通じ、グローバルな視点から情報を発信している。

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