著者：吉政忠志

一般社団法人Pythonエンジニア育成推進協会 代表理事

Pythonエンジニア育成推進協会の吉政でございます。お陰様で大変多くの方にPython3エンジニア認定データ分析試験（以下、データ分析試験）を受験いただき、うれしい限りです。

データ分析試験の受験者数が年々増えている背景にあるのは、データ分析自体のニーズが増えていることです。どれくらい増えているかについては、以下のグラフをご覧ください。

上のグラフは Google トレンドでこの10年の検索キーワードとしての「データ分析」の推移を表したものです。上下動しながらも安定的に右肩上がりになっています。これは、世の中のデジタル化ないしはデータ化が進み、この10年でかなりの分析ニーズが出てきたからです。データを分析することで、戦略判断が正確になったり、気が付かなかったことに気が付いたりするため、データ分析のニーズは非常に高まってきています。

そして、データ分析関係のライブラリーが豊富なPythonもこの10年でかなり伸びています。

上のグラフは Google トレンドでこの10年の検索キーワードとしての「Python」の推移を表したものです。もちろん、Pythonはデータ分析以外にもAIや機械学習、ネットワークの自動化、Webなどでも広く使用されているため、この2つのグラフは相関していませんが、Pythonがデータ分析の分野でよく使われていることは周知の事実です。

今回は、Pythonにもデータ分析にも興味がある方向けに、当協会のキャンペーンをお伝えします。以下に関連のリンクを掲載しますので、ご参考の上、ぜひ応募ください。

＜試験に関する情報＞

Python 3 エンジニア認定データ分析試験

＜合格者のブログ紹介＞

データ分析以外の試験を合格された方の勉強方法などを紹介するブログが公開されています。ぜひご参考ください。

みんなの合格ブログ

＜【個人向け】データ分析の教科書プレゼントキャンペーン＞

2022年11月末までにPython3エンジニア認定基礎試験またはPython3エンジニア認定データ分析試験の受験をされるかたが、ご自身の指定SNSで「2022年11月末までにPython3エンジニア認定基礎試験を受験します！」または「2022年11月末までにPython3エンジニア認定データ分析試験を受験します！」と2022年10月末日までに宣言をされると、対象書籍をプレゼントします。ぜひこの機会に応募ください。

受験宣言して教科書のPython本をもらおう！（応募は2022年10月末日まで）

＜【法人向け】データ分析の教科書プレゼントキャンペーン＞

2022年10月末までにPython3エンジニア認定データ分析試験のバウチャーチケット（10枚以上一括購入）をされた法人が、当協会に申請をされた場合、Python3エンジニア認定データ分析試験の主教材を受験チケット購入枚数分プレゼントいたします。詳細は以下をご覧ください。

企業向け受験支援キャンペーン（データ分析試験の教科書プレゼント）

当協会はデータ分析とPythonを学習される方を応援します。 ぜひこの機会にキャンペーンをご利用いただければ幸いです。 それでは皆さんの学習の成就と試験合格を心からお祈り申し上げます。

[PR]提供：Pythonエンジニア育成推進協会