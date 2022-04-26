ノートPCをメインにしているが、その状態で使うのは外出先や移動時のみ。自宅や会社では外部ディスプレイに接続して画面を見やすくし、仕事の効率を高める……という使い方が非常に増えている。とはいえ、デスクの上にあまり大きなディスプレイを置きたくないというニーズにピッタリなのが「Dell 22インチUSB-Cモニター – P2223HC」だ。22型のコンパクトなサイズながら、65W出力と映像入力が可能なType-Cポートを備え、ノートPCとの接続性にも優れている。さっそく詳しく紹介していこう。

「Dell 22インチUSB-Cモニター – P2223HC」（以下P2223HC）は、22型サイズで解像度がフルHD（1,920×1,080ドット）の液晶ディスプレイだ。その魅力はデスクのスペースを圧迫しないコンパクトなボディながら、高品質な表示と使い勝手の良さを実現していること。

22型と比較的コンパクトな液晶ディスプレイ

まずはサイズを見ていこう。左右と上はほとんどフチのない3辺超薄型ベゼルによって幅はわずか48.726cmだ。同社の27型ディスプレイ「S2722DZ」は、幅が61.16cmなのでいかにコンパクトか分かるだろう。ディスプレイに横にノートPCを置いて、デュアルディスプレイの状態で使いたいけど、27型だとデスクの横幅が足りないといったケースではP2223HCはよい選択肢になってくれる。横幅が80～90cmのデスクでは、27型ディスプレイとノートPCを両方置くのは厳しいからだ。

なお、スタンド込みの奥行きは17.957cm、高さは48.199cm。スタンドがあるので、ここのサイズはよりサイズの大きいディスプレイとあまり変わらない。ただ、パネル自体は小さいので重量は4.94kgとそれほど重たくない。手軽に設置できるのもメリットだ。

高い表示品質も特徴。色の再現性に優れるIPSパネルを採用し、水平、垂直とも178度とほとんどどこからみても色の変化を感じない視野角を実現し、PC用ディスプレイの標準的な色空間規格「sRGB」のカバー率99％と正確な色彩も表現できる。また、ちらつきとブルーライトを抑制するComfortView Plus機能も搭載。画面を見る時間が長い人にはうれしい機能だろう。

コンパクトながら使い勝手がよい点が最大の魅力と言える。映像入力として、HDMI×1、DisplayPort×2に加えて、USB Type-Cを搭載。USB Type-Cは65WのUSB PDにも対応しているので、映像出力とUSB PD対応のUSB Type-Cを備えるノートPCと組み合わせれば、ケーブル1本でノートPCの映像を表示でき、充電まで行える。

さらに、Type-A形状のUSB 3.2 Gen1を4ポートも備えている。このUSBポートはType-Cで接続したノートPCと連動する。ディスプレイのUSBポートにキーボードやマウス、外付けストレージを接続しておければ、ノートPCとType-Cケーブルで接続した時点で、それらデバイスもノートPCで認識される。USBデバイスのドッキングステーション的な使い方ができるのも非常に便利なところだ。

ノートPC側が映像出力とUSB PD対応のType-Cポートを備えていれば、USB Type-Cケーブル1本でノートPCの映像表示と充電が行える

スタンドは上下左右の向き、高さ調整に加えて回転にも対応。スタンドの底面にはケーブルを通してまとめるための穴も用意されている。高さは最大150mmまで上げられるので、ノートPCを下側に設置、上側をこのディスプレイというスタイルも構築可能だ。なお、スピーカーは備えていないが、ディスプレイの下部に取り付けられる「Dellスリム サウンドバー」もオプションとして用意されている。

画面を縦に回転も行える

スタンドの下部にはケーブルをまとめるための穴がある

高さは150mmまで上げられるのでノートPCを下部に配置するスタイルもやりやすい

サイズが小さめの液晶はコストパフォーマンス重視で表示品質や機能を追求していない製品も多いが、P2223HCはまったく異なる。優れた表示品質、Type-Cを搭載することでノートPCとの親和性が高い、スタンドも高機能だ。デスクスペースの都合で22型の液晶にしたいが、品質や機能は妥協したくない、というニーズにピッタリと合う1台だ。

原稿 芹澤正芳 監修 デル・テクノロジーズ株式会社 マーケティング統括本部

広域法人マーケティング シニア・アドバイザー 粟津和也

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