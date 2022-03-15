デルでは、ビジネス向けデスクトップPCとして「OptiPlex」シリーズを展開している。その中でサイズ、予算、必要とするスペックに対して柔軟に対応できるのが「OptiPlex3090」だ。ここでは、その中から「タワー」、「スモール フォーム ファクター」、「マイクロ」の3タイプを紹介する。それぞれメリットは大きく異なる。デスクトップPCの導入を検討しているなら、ぜひ参考にしてほしい。
フルサイズの拡張カードが使える「タワー」
OptiPlex3090は、デルの中で“ビジネス向けエントリー デスクトップ”と位置付けられている製品。CPU、メモリ、ストレージとも組み合わせが幅広く用意されているのに加え、「Dell Endpoint セキュリティ」や「Dell Endpoint Security Additional Offers」といったウイルスや改ざん、データ漏洩などセキュリティに関する対策の選択肢も豊富にあり、ビジネスの現場におけるさまざまニーズに応えやすくなっている。
まずは、「タワー」タイプを紹介したい。サイズは幅155mm×奥行き292mm×高さ324mmで最小重量は5.10kgだ。今回紹介する3タイプの中で一番大きいが、タワー型として見た場合はコンパクトな部類と言える。
CPUは第10世代 インテル® Core™プロセッサーのCore i5/i3や第10世代 インテル® Celeron™ G5905、第10世代 インテル® Pentium™ G6405から選択が可能。OSはWindows 11/10のHomeとProのほか、Ubuntuも選択できる。メモリは4GBから64GBまで用意され、ストレージもNVMe SSDとHDDの2台構成も可能だ。無線LANやビデオカード、光学ドライブ、USBやシリアル、パラレルポートの追加も行えると、このあたりの柔軟性はさすがデスクトップPCというところ。
珍しいのは電源も選べること。パソコンの電源にはコンセントから供給される交流入力からパーツへの直流出力に変換する効率を示す80Plusという規格があり、タワー型には通常だと電源効率85％の80Plus Bronze規格の260W電源が採用されているが、電源効率92％となる80Plus Platinum規格の電源も選択が可能だ。消費電力を少しでも減らしたいというニーズにも応えられる。
しかし、選択できるパーツやサービスに関しては後述する「スモール フォーム ファクター」のタイプとほとんど同じだ。「タワー」最大のメリットはフルサイズの拡張カードが使えることにある。例えば業務でビデオキャプチャーボードが必要になった場合にも、スムーズに追加できる。「スモール フォーム ファクター」タイプだと、搭載できるのが拡張カードかロープロファイルサイズに限られるので、選択肢が非常に狭まってしまうのだ。設置場所は必要になるが、拡張性やメンテナンス製の高さは「タワー」タイプの強みと言える。
次は「スモール フォーム ファクター」を紹介しよう。幅92.60mm×奥行き292.80mm×高さ290mmで最小重量は3.76kgだ。「タワー」に比べて奥行きはほぼ同じだが、幅と高さが一回り小さくなり、設置スペースをかなり削減できる。
「スモール フォーム ファクター」の強みは、このコンパクトなサイズで選べるパーツやセキュリティのサービスが「タワー」タイプとほとんど変わらないこと。CPUやメモリ、ストレージを選べるのはもちろん。ビデオカードや光学ドライブも搭載できる。電源も80Plus BronzeとPlatinumから選択が可能だ。背面のレバーを引くだけで、左側面のパネルを取り外し可能とメンテナンス性も高い。
その一方で、先ほども触れたが「スモール フォーム ファクター」タイプは拡張スロットのサイズがロープロファイルになる。そのため、搭載できる拡張カードがフルサイズに比べて限られてしまうのがウィークポイントだ。逆に、拡張カードを使う予定がなく、設置スペースを取りたくない場合は、こちらのほうがよいだろう。
最後は「マイクロ」タイプだ。幅36mm×奥行き178mm×高さ183mmで最小重量は1.16kgと小型で軽いのが最大の特徴と言える。その小ささを活かして、ディスプレイの背面やデスクの下、壁に固定できるマウントオプションも豊富に用意されており、設置スペースを取らないのが強みだ。
小さくても選択できるパーツは幅広い。CPUは末尾に「T」が付く消費電力の低い、第10世代 インテル® Core™プロセッサーのCore i5/i3や第10世代 インテル® Celeron™ G5905T、第10世代 インテル® Pentium™ G6405Tを選択が可能。メモリは4GB～32GB、ストレージはNVMe SSDと2.5インチHDDの2台搭載も選べる。ビデオカードと光学ドライブこそ搭載できないが、HDMI 2.0bやシリアルポートの追加が可能、選べるセキュリティ関連も「タワー」や「スモール フォーム ファクター」と同様という充実ぶり。拡張性を必要としないならば、場所を取らず、持ち運びも手軽な「マイクロ」タイプは有力な選択肢になってくれるだろう。
このようにOptiPlex3090は、スペックやセキュリティ関連のサービスが充実したデスクトップPCだ。テレワークやフリーアドレスのオフィスが増えたことで、ノートPCに注目が集まりがちだが、デスクトップPCはスペックの柔軟性が高く、業務にマッチした性能やストレージ容量を構築しやすく、ディスプレイやキーボード、マウスも自由に選択できるので、個人個人の使いやすい環境を作りやすいというメリットを持つ。さらに、OptiPlex3090なら本体サイズの選択肢も広い。デスクトップPCを求めているなら、ぜひともチェックしてほしい。
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原稿 竹内亮介
監修 デル・テクノロジーズ株式会社 マーケティング統括本部
広域法人マーケティング シニア・アドバイザー 粟津和也
インテル® Core™ i5 プロセッサー
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