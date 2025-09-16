リモートワークやBYOD（私物端末の業務利用）の普及により、モバイルデバイスの管理はMicrosoft 365管理者にとって不可欠なスキルとなりました。今回は、モバイルデバイス管理（MDM）とモバイルアプリケーション管理（MAM）の基本概念、Intuneを使った管理の概要、リモートワイプやアプリ保護ポリシーの意義、BYOD環境での運用ポイントについて解説します。

モバイルデバイス管理（MDM/MAM）の基本概念

モバイルデバイス管理には、大きく分けて「MDM」（Mobile Device Management）と「MAM」（Mobile Application Management）の2つのアプローチがあります。

MDM（デバイス管理） デバイス全体を管理対象とし、OSレベルの制御（パスワードポリシー、暗号化、リモートワイプなど）を行う。デバイス自体が組織所有の場合に適している MAM（アプリケーション管理） 業務用アプリとそのデータに焦点を当て、デバイス自体ではなくアプリレベルでセキュリティを確保する。BYOD環境で特に重要

管理の目的と意義

モバイル管理の本質は「生産性とセキュリティのバランス」にあります。ユーザーがどこからでも安全に業務データにアクセスできる環境を提供しつつ、以下のリスクを最小化することが目的です。

デバイス紛失・盗難時の情報漏洩

マルウェア感染や不正アクセス

意図しないデータ共有や外部流出

Microsoft 365 MDMとIntuneを使ったデバイス管理の概要

Microsoft 365には標準で利用できるMDM機能（Basic Mobility and Security）が装備されていますが、本格的なモバイル管理とデバイスセキュリティを実現するには、Intuneを導入すべきです。組織規模が大きく、BYODや多様なデバイスが混在する環境では、Intuneの導入が特に有効です。

Intuneはクラウドベースのサービスで、各種モバイルデバイスを一元管理できます。Intuneには、基本機能のPlan 1とより高機能なPlan 2やIntune Suiteがあります。

Microsoft 365 MDMとの違い

Microsoft 365の標準MDM機能とIntuneの主な違いは以下の通りです。

機能 Microsoft 365 MDM Intune 管理対象 基本的なデバイス制御 デバイス＋アプリ＋データ MAM機能 限定的 アプリ保護ポリシー対応 詳細設定 不可 VPN/Wi-Fi設定等可能

Intune Plan 1を含むプランと含まないプラン

Microsoft 365 MDMは、ほぼすべての法人向けMicrosoft 365プランで利用できます。しかし、Intune Plan 1は、契約しているMicrosoft 365のプランによって標準で利用できる場合と、有料のIntune Plan 1ライセンスを追加購入しなければならない場合があります。

Intune Plan 1を含むプラン Microsoft 365 E3、Microsoft 365 E5、Microsoft 365 F1、Microsoft 365 Business Premium、Enterprise Mobility + Security (EMS) E3、Enterprise Mobility + Security (EMS) E5 Intune Plan 1を含まないプラン Microsoft 365 E1、Microsoft 365 Business Basic、Microsoft 365 Business Standard、Office 365 E1、Office 365 E3、Office 365 E5Microsoft 365 E1

なお、Intuneを有効化しているテナントでは、Microsoft 365 MDMを有効化できません。Intuneが優先されます。

Intuneの各プランの違い

Intuneの各プランの違いの概要は以下の通りです。

(1)Intune Plan 1（基本機能） Intune Plan 1を含んでいるMicrosoft 365プランでは、追加費用をかけずに利用できます。

クロスプラットフォームのエンドポイント管理（Windows、macOS、iOS、iPadOS、Android）

モバイルアプリケーション管理（MAM）

組み込みのエンドポイントセキュリティ

エンドポイント分析（基本）

Microsoft Configuration Managerとの統合（ハイブリッド管理）

(2)Intune Plan 2（追加機能）

Intune Plan 1への追加パッケージで、事前にPlan 1を所有していることが前提です。Intune Plan 1の機能に以下の機能を追加します。

Intune Tunnel for MAM：iOS/Android向けの軽量VPN（デバイス登録不要）

特殊デバイス管理：AR/VRデバイス、会議室用デバイス、大型スマートスクリーンなどの管理

(3)Intune Suite（最上位パッケージ）

Intune Plan 1やPlan 2の全機能含んでいるため、Plan 1やPlan 2を購入する必要はありません。Intune Plan 1とPlan 2の全機能に加えて、以下の機能があります。

Remote Help：IT管理者が安全にリモートサポート

Endpoint Privilege Management（特権管理）

Advanced Endpoint Analytics（高度な分析）

これらの高度な機能は、特に大規模組織やセキュリティ要件の高い環境で有効です

Microsoft 365 MDMを有効化する手順

Intuneをすでに使用していているテナントでMDMを有効化することはできません。IntuneはMDMに優先されます。

(1)EdgeなどのWebブラウザで以下のURLに接続し、Microsoft 365テナント管理者のユーザー名、パスワードでサインインしてください。

https://compliance.microsoft.com/basicmobilityandsecurity

※Microsoft 365管理コンソールにサインインしてから、Webブラウザのアドレスバーに、URLを入力してもかまいません。

(2)「機能を有効にする」をクリックして、数分待つ。

(3)「ポリシー」「組織設定」などのMDM設定メニューが表示されるようになる。

Intuneライセンス購入の手順

(1)Microsoft 365管理センターで、「マーケットプレース」をクリックする（Microsoft 365のウランによっては管理センターの「課金情報」→「サービスを購入する」メニュー）

(2)「すべての製品」をクリックする

(3)検索ボックスに「Intune」と入力してEnterキーを押す

(4) Intune Plan 1のトライアルライセンス。一定期間一定数、無料で利用できます。

(5) Intune Plan 1

(6) Intune Plan 2

(7) Intune Suite

ライセンの詳細を確認して購入するには、「詳細」ボタンをクリックしてください。なお、管理センターから購入する場合は、マイクロソフトからの直接購入となり、決済用クレジットカードの登録が必要になります。 ITベンダーなどの代理店からライセンスを購入する場合は、代理店に相談してください。

主な管理機能

（1）デバイス登録とインベントリ管理 登録されたデバイスのOSバージョン、インストールアプリ、ハードウェア情報などを可視化します。以下にIntuneのダッシュボードの例を紹介します。

（2）コンプライアンスポリシー セキュリティ基準（暗号化要件、OSバージョンなど）を定義し、準拠していないデバイスを自動検出します。

（3）条件付きアクセス連携 Microsoft Entra ID（旧 Microsoft Azure Active Directory）と連携し、非準拠デバイスからのアクセスを自動ブロックします。

リモートワイプとアプリ保護ポリシーの意義

続いて、リモートワイプとアプリ保護ポリシーを紹介しましょう。

リモートワイプの種類と用途

デバイス紛失時や従業員退職時には、リモートワイプがセキュリティを担保する最終手段となります。リモートワイプは、従業員が使用していたモバイルデバイスから、業務データを強制的に削除します。

完全ワイプ：デバイスを工場出荷状態にリセット。会社所有デバイス向け

選択的ワイプ：業務データのみ削除。BYOD環境で個人データを保護

アプリ保護ポリシー（MAM）の役割

MAMはBYOD環境の要となる概念です。アプリレベルで以下の制御を実現します。

データ分離：業務アプリ内データを個人領域から隔離（例：業務用OneDriveと個人用ギャラリーの分離）

操作制限：業務アプリから個人アプリへのコピー・貼り付け禁止、スクリーンショット無効化

条件付き起動：デバイスが非準拠状態の場合、業務アプリの起動をブロック

BYOD環境での運用ポイント

私物端末の業務利用（BYOD）はコスト削減や柔軟性向上をもたらす一方、以下の課題があります。

セキュリティリスク：マルウェア感染や脆弱性のある個人アプリの存在

プライバシー問題：業務データ削除と個人データ保護の両立

安全なBYOD運用の原則

そこで、安全にBYODを運用する際は、以下を原則とする必要があります。

（1）MAMの優先適用 デバイス全体の管理（MDM）ではなく、アプリ保護ポリシー（MAM）を主体としたアプローチが推奨されます。

（2）明確な利用ポリシーの策定 データ保存ルールや許可アプリの定義、私用利用の制限などを文書化して、組織の規約として「情報セキュリティポリシー」で明確に規定する必要があります。

（3）ユーザー教育の徹底 セキュリティリスクやデータ取り扱いルールを継続的に周知。情報セキュリティポリシーと合わせて、年1回以上の教育研修が必要です。

（4）Microsoft Cloud App Security（MCAS）の活用 異常なデータ転送やサードパーティクラウドサービスの使用を監視する。

管理者としての心構え

最後に、管理者としての心構えを3点紹介します。

「ゼロトラスト」の視点

モバイル管理では「デバイスやネットワークを無条件で信頼しない」というゼロトラストの考え方が重要です。すべてのアクセス要求を検証し、最小権限の原則に基づいたアクセス制御を実践します。

ライフサイクル管理の徹底

デバイス管理は「登録→監視→更新→廃棄」のライフサイクル全体を視野に入れる必要があります。特に以下に注意します。

定期的なコンプライアンスチェックの実施

OSやアプリの更新状況の監視

利用終了時のデータ消去プロセスの確立

柔軟なポリシー設計

一律のポリシー適用ではなく、デバイスの種類（会社所有／BYOD）やユーザーの役職、アクセスするデータの機密度に応じた段階的なポリシー設計が効果的です。

また、Microsoft 365のシステム的なポリシーだけでなく、組織の規約である情報セキュリティポリシーと整合性を保つためにも、組織の経営管理部門・法務部門とも連絡を密にして、情報共有、ポリシー設計に当たる必要があります。

まとめ

Microsoft 365におけるモバイル管理は、多様な働き方を支える重要な基盤です。MDM/MAMの基本概念を理解し、Intuneを活用した適切なポリシー設計、BYOD環境におけるMAMの優先適用、リモートワイプやアプリ保護ポリシーによるデータ保護を組み合わせることで、生産性とセキュリティの両立を実現できます。 最終回となる次回は「運用・サポートと管理者としての心構え」について、ヘルプデスク体制の構築、障害対応フロー、情報収集の重要性などを解説します。