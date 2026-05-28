まとめ ・「人とくるまのテクノロジー展 2026 YOKOHAMA」にて日本AMDがRyzenとVersalを組み合わせたデモを披露

・6枚のタッチディスプレイをRyzenのiGPUで一括表示するデモを展示

・SAPPHIRE TechnologyのRyzen AI EmbeddedとVersalを搭載開発プラットフォーム「RAVE2-CORE」も公開

2026年5月27日～29日にかけて神奈川県横浜市のパシフィコ横浜にて開催されているカーエレクトロニクスに関する展示会「人とくるまのテクノロジー展 2026 YOKOHAMA」にて、日本AMDはRyzenやVersalを活用したインフォテイメントやADASなどの提案を行っている。

iGPUで6枚のディスプレイを一括表示

インフォテイメント向けとしては、Ryzen Embedde P100aを活用した6枚のディスプレイにそれぞれ異なるコンテンツの一括表示デモ「サラウンドビュー統合型 6ディスプレイ・インキャビンデジタルコックピット」などを見ることができる。

同デモでは、iGPUを使ってAndroid Automotive OS、サラウンドビュー、Google Map、ローカルLLM、3Dゲーミング、CPUパフォーマンスを6つのタッチディスプレイに一気に表示。このうち、サラウンドビュー上に表示されるコンテンツ生成をVersalが行っている以外はすべてRyzen側で処理を行っているという。

「サラウンドビュー統合型 6ディスプレイ・インキャビンデジタルコックピット」のデモの様子。左の基板にRyzen Embedde P100aが、右の基板にVersalがそれぞれ搭載されているが、Versalは以前から提案しているサラウンドビューの画像合成処理で利用しているだけとのことであり、それ以外の処理をRyzenにて行っているという

Ryzen AI EmbeddedとVersalを搭載したMini-ITXマザーボード

また、SAPPHIRE Technologyが2026年3月のembedded world 2026にて発表したばかりの50TOPS超のAI性能を提供するRyzen AI Embedded P132とVersal AI Edge Series Gen 2を搭載したMini-ITXマザーボード「SAPPHIRE EDGE+ VPR-7P132」を搭載した開発プラットフォーム「RAVE2-CORE」を活用したデモ「車載コンピューティング向けIVI+ADASプラットフォーム」も見ることができる。

こちらはRyzen AIのRDNA 3.5ベースGPUで4枚のディスプレイの表示を処理しつつ、VersalのGPU(Arm Mali)が別の1枚のディスプレイ表示を行うというものとなっている。Mini-ITXという小型プラットフォームにRyzen AI Embeddedと Versal AI Edgeが搭載されているのは、それだけでインパクトがあるので、これを見るだけでも同社ブースに行く価値はあるだろう。

QNX Cabinを活用したデジタルコックピット

このほか、BlackBerry QNXが提供するSoC非依存のデジタルコックピット向けリファレンスプラットフォーム「QNX Cabin」を活用したデジタルコックピットデモも見ることができる。

QNXデジタルコックピットのデモ。赤枠で囲まれた部分がQNX、緑枠で囲まれた部分がAndroid Automotiveでそれぞれ処理している部分

Ryzen AI Embedded P100を活用する形で、仮想化ゲストVM、カメラ入力、HMIを統合して表示するもので、AMD x86上のQNX Hypervisor、QNX 8.x BSP(ボード・サポート・パッケージ)、仮想化車載ゲストOS(Android)といったソフトウェアを活用し、1枚のディスプレイ上に複数のVMで処理した情報を表示するというものとなっていた。