まとめ ・「人とくるまのテクノロジー展 2026 YOKOHAMA」にてボッシュがアクト バイ ワイヤを紹介

・自動運転にも対応する冗長性を有するブレーキ バイワイヤシステムを展示

・ステアリング操作や運転そのものの自由度を高めることができるステア バイ ワイヤシステムも展示

2026年5月27日～29日にかけて神奈川県横浜市のパシフィコ横浜にて開催されているカーエレクトロニクスに関する展示会「人とくるまのテクノロジー展 2026 YOKOHAMA」にて、ボッシュは「アクト バイ ワイヤ(Act by Wire)」の提案を行っている。

アクト バイ ワイヤは、X-by-Wireとしてブレーキとステアリングをまとめて表す同社の用語。「ブレーキ バイワイヤ」と「ステア バイ ワイヤ」に分けることができ、同社ではSDV(ソフトウェア・デファインド・ビークル)のほか、搭乗者ごとのパーソナライズ化、クルマの第3の居住空間化、そして開発効率の向上などにつながる技術だと説明している。

自動運転にも対応可能なブレーキ バイ ワイヤ

ブレーキ バイ ワイヤはバイワイヤアクチュエーターと横滑り防止装置ESCで構成されるもので、油圧バイワイヤブレーキシステムを活用することで、ブレーキペダルとブレーキシステム間の機械的な接続を不要にすることができる点を特長とする。同社では、新しいHMI(ヒューマン・マシン・インタフェース)の活用によるインテリアデザインの自由度の向上、車両開発・生産の効率化、継続的なソフトウェアの更新・開発、衝突安全性・アクティブセーフティの向上などを図ることができるとする。

また、新たな技術であるために自動車メーカーなどが懸念する信頼性についても、システム自体の診断機能のほか、システム失陥時のアクチュエータとESCがそれぞれ独立して制動力を確保することができる冗長性の確保、システム周辺の電源や通信機能の可用性の確保などにより担保しているとする。

ティア1としてバイワイヤのみならず、電源やコンピュータ、ビークルモーションマネジメントなども有している同社が長年にわたって培ってきた開発力に基づく信頼を盛り込んだものであり、自動運転にも対応可能だという。

なお、2026年中の量産開始予定であり、アジアの大手自動車メーカーの量産車に搭載される予定とも言われている。

ボッシュブースに展示されているブレーキ バイ ワイヤシステム。左がバイワイヤ ブレーキ アクチュエータ、右が横滑り防止装置(ESC)と

運転に対する自由度を高められるステア バイ ワイヤ

一方のステア バイ ワイヤはステアリングとタイヤの間を機械的に結合することなく、電気信号でタイヤを操舵しようという技術。ステアリングホイールアクチュエータ(SWA)とステアリングラックアクチュエータ(SRA)で構成され、SWAがステアリングのフィードバックを担い、SRAが実際の駆動制御を担う「システム・オブ・システム(SoS)」となっている。具体的には、SWAが精密なセンサ技術を駆使してドライバーのステアリング要求を検出し、それをデジタル信号としてSRAに送信し、タイヤホイールをそれに応じて転舵することとなるという。

また、SWAは、運転状態や路面状態に関するフィードバックをドライバーに提供することで、ステアリングフィールの生成も担うこととなる。ニーズに応じて、轍や道路の穴など特定の信号を部分的または完全に除去したり、減衰させたり、あるいは増幅したりすることもできるという。さらに、パーソナライズ化として、ドライバーごとの好みに合わせてステアリングホイールの位置を調整したり、完全自動運転車両になれば、ステアリングホイールを完全に所定の位置に格納したりすることも可能になるともしている。

こちらは2028年をめどに本格量産を開始する予定としている。

ボッシュブースに展示されている開発中のステア バイ ワイヤ(ステアリングホイールアクチュエータ)