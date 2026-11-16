SBCメディカルグループホールディングスは11月13日、台湾で企業向け生成AIの開発・導入支援を手掛けるNeuroBrain Dynamics（NBD）と資本業務提携契約を締結し、同社へ出資したと発表した。両社は、顧客への提案やカルテ作成、シフト編成、販促物の制作などを支援する6つのAIソリューションを共同開発する。

顧客提案やカルテ作成などをAIで支援

今回の資本業務提携により、売上拡大、生産性向上、安全性確保の3つの観点からソリューションを共同開発していく。SBCメディカルグループは、開発したソリューションを国内外に展開する287院（2026年7月末時点）へ導入する計画だ。

売上拡大に向けて開発するのは、コンシェルジュ向けの顧客レコメンド・提案ツールと、予約システム「MySBC」の履歴連携レコメンド機能。いずれもNBDのAIプラットフォーム「Argon」をベースとする。

コンシェルジュ向けツールは、来院履歴や施術履歴をAIで分析し、顧客への案内に必要な情報を担当者の画面に表示する。治療内容は医師の診察に基づいて決定する。

MySBCの履歴連携レコメンド機能では、利用履歴に基づく情報を顧客へ提示する。SBCメディカルグループは、これらの機能により、来院単価や継続率、顧客生涯価値（LTV）の向上を図るとしている。

また、生産性向上の観点からは、AI音声認識による電子カルテの作成支援、AIを使ったシフト作成、販促クリエイティブ生成ツール「CPP（Clinic Promotion Planner）」の3つに取り組む。

カルテ作成支援では、診察時の会話を基に、SOAP形式のカルテの下書きをAIが自動生成する。記載内容の確認と確定は医師が担う。まず整形外科領域で検証を始め、2026年内にPoC（概念実証）での精度評価を完了する計画だ。

AIによるシフト作成では、法令や院内ルール、医師ごとに対応可能な施術項目を踏まえ、医師と看護師のシフトを自動で作成する。CPPは、対象となる施術やサービス、訴求内容を指定すると、SNS向けの販促画像を生成し、社内基準への適合も自動で確認する。

さらに、安全性の確保に向けては、SBCメディカルグループが管理する環境で動作する大規模言語モデルを、各ソリューションの主な共通基盤として使用する。顧客情報を可能な限り外部に出さずに処理するとしている。

併せて、AIへの入力内容を常時監視し、個人情報の流出リスクを検知するNBDのセキュリティ製品「Bromine」を導入するという。

日本と韓国でNBD製品の優先販売権を取得

今回の提携により、SBCメディカルグループはNBDの既存製品「Argon」「Bromine」などについて、日本と韓国における優先販売権を取得した。共同開発するソリューションについても、両国で独占的に利用する。出資額と出資比率は非開示。

グループ内で検証したソリューションは、外部の医療機関にも提供する計画だ。両社は、日本で開発・運用したAIソリューションを標準化し、アジアでの法人向け事業にも展開するとしている。

SBCメディカルグループは2027年中頃をめどに、コンシェルジュ向けツール、MySBCの履歴連携レコメンド機能、CPPから順次、グループ内へ展開する。併せて、外部の医療機関へ提供する体制も整えるという。