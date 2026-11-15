【金融国際派の独り言】長門正貢・元日本郵政社長≪ 邦銀トップ、三菱UFJの創り方 ≫

邦銀トップ、三菱UFJの創り方

我が国バブル崩壊前夜・1989年、時価総額世界トップ10に邦銀が5行入っていた。2位：興銀、3位：住友、4位：富士、5位：第一勧業、7位：三菱だった。

バブル崩壊後、内外で活躍出来る邦銀は①2、4、5位統合のみずほ、②3位住友が欄外さくらと合併した三井住友、③番外の三和・東海が合体したUFJを7位：三菱が獲得した三菱UFJ、のメガ3行だけになった。

この中で現在、収益＆時価総額等でトップ行は三菱UFJだ。7位に過ぎなかった三菱が大飛躍出来た理由は何か?

83年、私は国際大型資源開発案件や本邦ナショナル・プロジェクトを担当した。日中石油開発、メキシコ石油輸入、サハリン石油開発、日豪ウラン、カナダオイルサンド等に邦銀シンジケート団で融資し、主に興銀が主幹事だった。開発計画推進に難渋し支援強化が求められる案件もあった。

その都度、銀行団は融資条件の緩和を迫られた。参加各行が『ナショプロですからショウガアリマセンね。はい、条件緩和に応諾です』と言う中、しばしば三菱は違った。「条件変更、筋が通らない。反対です」。ロジックに徹し、ぶれない銀行だと感じていた。

89年、三菱は銀行界で初めてニューヨーク証券取引所に上場した。当時、他行はこう総括した。『資金調達面でメリットはない。かつ、厳しい米国開示ルールを遵守し、詳細な経営内実の公表義務を負う。上場、意味がない』。

ところがバブル崩壊後、気付いた。厳しい開示義務に鍛えられていた三菱、不良債権比率が相対的に低いのだ。経営実態が他行より綺麗だった。

95年、三菱は東京銀行との合併を発表した。外国為替専門機関がルーツの国策銀行を三菱が獲得したのだ。不良債権処理に忙殺されていた他行を尻目に、三菱は国際業務一層拡大への入場券、多くの海外拠点、海外業務人材を一気に獲得した。

04年、住友三井との争奪戦を経てUFJ銀行を確保する。資産規模No1の位置を三菱は遂に獲得した。

そして08年はMorgan Stanleyへ出資する。世界最強級の米国投資銀行を邦銀が手に入れる機会なぞ通常では有り得ない。リーマンショックさまさまの、100年に一度の機会だった。巨額投資9000億円を一瞬で失いかねないリスクを飲み込み、三菱は世界の投資銀行舞台に躍り出た。

強い規律。徹底開示を恐れぬ文化。『いつかトップ銀行!』との虎視眈々の志。機会到らば一気呵成、実行に邁進する経営陣の力。邦銀トップ三菱は必然だった。だが、金融競争は永遠の戦いだ。三井住友とみずほの反攻を楽しみにしている。