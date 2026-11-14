Windows Centralはこのほど、「Microsoft says the future of AI doesn't require a monster PC, even 8GB Windows machines have a role｜Windows Central」において、Microsoftが描くAI PCの将来像ではメモリ容量や処理性能に応じた4段階のハードウェア構成が想定されていると伝えた。

同社の計画では、8GBのメモリを搭載する一般的なWindows PCから、最先端のAIモデルを端末内で実行するスーパーコンピュータまで含まれる。この構想の中心には、PC本体のプロセッサーによるローカル処理とクラウドコンピューティングを組み合わせた「ハイブリッドインテリジェンス」があるという。

8GBメモリのWindows PCからスーパーコンピューターまで、4つの階層

今回のロードマップは、XユーザーのHXL氏が共有したスライド画像で明らかになった。資料には「Windows is the home for hybrid intelligence」と記され、4つのハードウェア階層が示されている。

  • XユーザーのHXL氏がMicrosoftより入手した画像

    MicrosoftのAI PC構想を示す資料（出典：HXL氏のX投稿）

最下位のTier 0は、メモリ容量8GBのWindows PCだ。Intel Core Series 3および4、AMD Ryzen 100および200、Snapdragon XおよびX Plusを搭載する製品が対象となる。Microsoftは8GBメモリ搭載PCもAI活用の対象に含めており、高性能なハードウェアを持たない利用者にもAI機能を提供する方針だ。

Tier 1は、メモリ容量16GBから64GBのCopilot+ PCで構成される。搭載プロセッサーは、一般消費者向けのSnapdragon X2 Plusから、より高い処理性能を備えるAMD Ryzen AI MAX+ 400まで幅広い。

Tier 2は、128GB以上のメモリを搭載し、AIモデルの構築やローカルでの提供を目的とする開発者向けPCだ。資料には、AMD Ryzen AI MAX+ 400やNVIDIA RTX Spark N1X、Intel Core Ultra Nextなどが記載されている。

最上位のTier 3は、最先端のAIモデルをローカル環境で動作させるスーパーコンピューター向けの階層だ。Intel Crescent Island、NVIDIA GB300 DGX Station、AMDの次世代チップなど、一般消費者向けPCには採用されない高性能プロセッサーが想定されている。

8GBメモリのPCでAIはどう動く？ ローカル処理とクラウドを併用

これまでMicrosoftは、40TOPS以上のNPUと16GB以上のメモリなどを備えたCopilot+ PCを、ローカルAI機能を活用するためのハードウェアとして位置付けてきた。今回の構想では8GBメモリ搭載PCも対象に含めており、PCの性能に応じてローカル処理とクラウド処理を組み合わせる方向性が示されている。ただし、8GBメモリ搭載PCで実際に利用できるAI機能の詳細や提供時期については明らかになっていない。

Microsoftが目指すハイブリッドインテリジェンスは、PC本体の処理能力を活用しながら、必要に応じてクラウドの計算資源を組み合わせる構想だ。

資料では、8GBメモリ搭載PCにはローカルのコンテキストや操作を扱う役割が想定されている。16GBでは簡単な質問への応答、32GBではAIに委任したタスクの実行、64GBでは長時間にわたるタスクの実行をローカルで行う構想が示されている。

さらに、128GB以上の開発者向けPCではAIモデルの構築や提供、最上位のスーパーコンピューターでは最先端のAIモデルをローカルで実行することが想定されている。

ただし、各階層で利用できるAI機能や、ローカル処理とクラウド処理をどのように分担するかについては、現時点で具体的な情報が限られている。今後、Microsoftがこの構想をWindowsの機能や製品にどのように反映させるのかが注目される。

杉山貴章

杉山貴章

すぎやまたかあき

2002年に有限会社オングスを設立。Javaを中心としたソフトウェア開発や，プログラミング関連書籍の執筆，IT系の解説記事事やニュース記事の執筆などを手がける。また，専門学校の講師としてプログラミングやソフトウェア開発の基礎などを教えている。
著書・共著書に，『プロになるJava ―仕事で必要なプログラミングの知識がゼロから身につく最高の指南書』（共著，技術評論社）、『正規表現書き方ドリル』（技術評論社）、『Javaアルゴリズム+データ構造完全制覇』（共著，技術評論社）、など多数。

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