Windows Centralはこのほど、「Microsoft says the future of AI doesn't require a monster PC, even 8GB Windows machines have a role｜Windows Central」において、Microsoftが描くAI PCの将来像ではメモリ容量や処理性能に応じた4段階のハードウェア構成が想定されていると伝えた。

同社の計画では、8GBのメモリを搭載する一般的なWindows PCから、最先端のAIモデルを端末内で実行するスーパーコンピュータまで含まれる。この構想の中心には、PC本体のプロセッサーによるローカル処理とクラウドコンピューティングを組み合わせた「ハイブリッドインテリジェンス」があるという。

8GBメモリのWindows PCからスーパーコンピューターまで、4つの階層

今回のロードマップは、XユーザーのHXL氏が共有したスライド画像で明らかになった。資料には「Windows is the home for hybrid intelligence」と記され、4つのハードウェア階層が示されている。

MicrosoftのAI PC構想を示す資料（出典：HXL氏のX投稿）

最下位のTier 0は、メモリ容量8GBのWindows PCだ。Intel Core Series 3および4、AMD Ryzen 100および200、Snapdragon XおよびX Plusを搭載する製品が対象となる。Microsoftは8GBメモリ搭載PCもAI活用の対象に含めており、高性能なハードウェアを持たない利用者にもAI機能を提供する方針だ。

Tier 1は、メモリ容量16GBから64GBのCopilot+ PCで構成される。搭載プロセッサーは、一般消費者向けのSnapdragon X2 Plusから、より高い処理性能を備えるAMD Ryzen AI MAX+ 400まで幅広い。

Tier 2は、128GB以上のメモリを搭載し、AIモデルの構築やローカルでの提供を目的とする開発者向けPCだ。資料には、AMD Ryzen AI MAX+ 400やNVIDIA RTX Spark N1X、Intel Core Ultra Nextなどが記載されている。

最上位のTier 3は、最先端のAIモデルをローカル環境で動作させるスーパーコンピューター向けの階層だ。Intel Crescent Island、NVIDIA GB300 DGX Station、AMDの次世代チップなど、一般消費者向けPCには採用されない高性能プロセッサーが想定されている。

8GBメモリのPCでAIはどう動く？ ローカル処理とクラウドを併用

これまでMicrosoftは、40TOPS以上のNPUと16GB以上のメモリなどを備えたCopilot+ PCを、ローカルAI機能を活用するためのハードウェアとして位置付けてきた。今回の構想では8GBメモリ搭載PCも対象に含めており、PCの性能に応じてローカル処理とクラウド処理を組み合わせる方向性が示されている。ただし、8GBメモリ搭載PCで実際に利用できるAI機能の詳細や提供時期については明らかになっていない。

Microsoftが目指すハイブリッドインテリジェンスは、PC本体の処理能力を活用しながら、必要に応じてクラウドの計算資源を組み合わせる構想だ。

資料では、8GBメモリ搭載PCにはローカルのコンテキストや操作を扱う役割が想定されている。16GBでは簡単な質問への応答、32GBではAIに委任したタスクの実行、64GBでは長時間にわたるタスクの実行をローカルで行う構想が示されている。

さらに、128GB以上の開発者向けPCではAIモデルの構築や提供、最上位のスーパーコンピューターでは最先端のAIモデルをローカルで実行することが想定されている。

ただし、各階層で利用できるAI機能や、ローカル処理とクラウド処理をどのように分担するかについては、現時点で具体的な情報が限られている。今後、Microsoftがこの構想をWindowsの機能や製品にどのように反映させるのかが注目される。