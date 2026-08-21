伊藤忠テクノソリューションズ(CTC)は8月21日、AI動画解析で現場作業のプロセスマイニングを可能にする「ProcessLens」の提供を開始すると発表した。同サービスは、映像から作業の様子を読み取り、業務の流れやボトルネック、作業者ごとの差異などを可視化し、業務の標準化や社員教育を通じた品質向上、効率化を支援。製造業や物流業など、現場作業を伴う業界を中心に展開し、3年間で50件の受注を目指す。

「ProcessLens」提供の背景

従来の業務改善は、システムの操作ログが取得可能なオフィスワークを中心に適用されることが多く、現場業務の改善は担当者へのヒアリングや目視確認などの定性的な情報に依存していたという。

そのため、熟練者と非熟練者の違い、待機時間や手戻りの発生箇所などは経験や勘に依存した分析になりやすく、労働力不足が深刻化する中で、技術承継や属人化の解消、品質のばらつきの低減が課題となっている。

「ProcessLens」の概要

ProcessLensは、ウェアラブルカメラや固定カメラで撮影した映像をAIで分析し、現場作業のプロセスマイニングを可能とし、AIが映像から作業者の行動や作業内容、工程を自動で読み取り、可視化するため、業務改善や作業効率化に活用することができるという。

作業開始・終了、機器操作、確認作業、移動、待機などの行動をデータ化し、担当者間の技能差、ボトルネックとなる工程、品質や作業時間に影響を与える要因の把握を可能としている。

ProcessLensのサービスイメージ

例えば、製造現場では、熟練者と非熟練者の作業手順や確認回数の差異を可視化し、品質や作業時間に影響する工程や行動を特定。物流や保守業務では、待機や移動時間の発生箇所を分析することで、業務全体の最適化を支援する。

CTCは、これまでプロセスマイニングやタスクマイニングによる業務プロセス改善サービス「MiningLab」の提供でDXをサポートしてきた知見を活かし、プロセスマイニングの利用範囲をオフィス業務から現場業務へと拡張した。今後、業務変革支援サービス群「Data&AI Offering Suite」をはじめ、業界別サービスの拡充を視野に入れ、映像解析の精度向上と高度化に取り組む考えだ。