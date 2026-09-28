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ソニー、米国で開催されるロボット分野の国際会議「IROS 2026」に出展へ

研究開発用「aibo」の試作機とSDKを展示

米国で開催されるロボット分野の国際会議「IROS 2026」にソニーが出展、研究開発用「aibo」の試作機とSDKを展示へ。キャッチコピーは「One Code. Three Environments.」

ソニーグループは、米ピッツバーグで開催される、ロボット分野の国際会議「IROS 2026」に出展。現在開発を進めている、研究開発用「aibo」の試作機とソフトウェア開発キット(SDK)を展示する。

IROS 2026の会場は、ピッツバーグにある「デイヴィッド・L・ローレンス・コンベンション・センター」(David L. Lawrence Convention Center)。IROSの会期は現地時間9月27日〜10月1日だが、ソニーのブース出展期間はこのうち同9月28～30日までの3日間となっている。ブース番号は1129。

出展に先がけてソニーの公式LinkedInアカウントでは、主な展示内容を以下のように紹介している。

アクチュエータや空間認識機能を強化したaiboの研究開発用途向け試作機

ROS2のユーザーコードを用いて、「NVIDIA Isaac Sim」のシミュレーション、「Isaac Lab」の強化学習と試作機を連携する開発環境

開発環境「aibo Research SDK」のキャッチコピーとして掲げるのが「One Code. Three Environments.」(1つのコード。3つの環境。)だ。

具体的には、ROS2のユーザーコードを用いて、aiboの実機(ハードウェア)とWi-Fi/USBで接続して動かしたり、MuJoCoやIsaac Simといったシミュレーション環境上で動きを検証したり、Isaac Labによる強化学習を行ったりできることをアピールしている。

公式LinkedInでは、IROSに来場する研究者や開発者をはじめ、「aiboを活用した新たなサービスやビジネスの可能性に関心のある人」にも、ソニーブースへの来場を呼びかけている。

なお、ソニーは7月に同じ米国で開催された「SIGGRAPH 2026」にも試作aiboなどを出展しているが、その外観はまだ明らかにはしていない。詳細については、ソニーのaibo開発チームへインタビュー取材を行った山本敦氏のレポート記事を参照のこと。