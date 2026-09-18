HBAは、10月9日に開催する最新ソリューション展示会「道新BIZ HBAソリューションフォーラム2026」（主催：北海道新聞社）の参加募集を受け付けている。参加費は無料で、事前登録制。事前登録は特設ページから行える。

AI・DXからGX、地域課題解決まで幅広く紹介

「HBAソリューションフォーラム」は2026年で13回目の開催。2026年の「HBAソリューションフォーラム」は「北海道に、いま求められるITを。」をテーマに、AI・DXからGX、地域課題解決まで幅広く紹介する。開催の背景には、同社の製品やサービス、パートナー企業のソリューションを横断的に紹介し、顧客に具体的な活用イメージを持ってもらいたい狙いがあるという。

注目の1つは、鹿追町との包括連携協定のもと進める「鹿追GX／北海道バイオアグリ研究所（HBA）in鹿追町」の取り組み。ジャイアントミスカンサス(和名:オギススキ)というバイオマス資源のペレット加工と燃焼実験を通じて、脱炭素社会や循環型社会に向けたGX実証事業の具体的な試みを紹介する。

あわせて、害獣監視ドローンや草刈りロボットといった北海道ならではの課題に向き合うソリューションも展示。特に害獣監視ドローンは会場内で飛行展示を予定し、山林や農地における実際の監視具合を体感できる点も見どころとなる。

このほか、イベントでは圓窓 代表取締役の澤円氏やテレビプロデューサーの佐久間宣行氏、元サッカー日本代表でJAPAN CRAFT SAKE COMPANY 代表取締役の中田英寿氏らを招いたセミナーも実施する。

セミナーの参加は各回抽選制で、抽選申込には展示会入場登録が必要となる。詳細はイベント概要ページに詳しく掲載されている。

道新BIZ HBAソリューションフォーラム 概要