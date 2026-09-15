この半導体ニュースのまとめ

・Analog DevicesがエッジAI半導体を手掛けるAlif Semiconductorを13.5億ドルで買収へ

・AlifのAIネイティブMCUとフュージョンプロセッサを製品ポートフォリオに追加

・産業、ロボット、デジタルヘルス、データセンターなどフィジカルAI分野を強化

Analog Devices(ADI)とAlif Semiconductorは9月9日(米国時間)、ADIがAlifを買収する最終契約を締結したことを発表した。

買収額は現金13億5000万ドルで、契約条件に応じて最大2億ドルの追加対価を支払う可能性がある。両社の取締役会は買収を承認しており、関係当局の承認などの一般的な条件を満たしたうえで、2026年末までの取引完了を見込む。

AIネイティブMCUとフュージョンプロセッサを獲得

Alif Semiconductorは、低消費電力のエッジAI向けマイコンとフュージョンプロセッサを開発する半導体メーカーである。

同社の半導体は、Arm CPUを中心とする汎用演算機能に加え、ニューラルネットワークの推論を高速化するNPUやグラフィックス処理機能、セキュリティ、接続機能、電源管理機能などを統合。単一コアからマルチコアまで拡張可能なヘテロジニアスアーキテクチャを採用し、必要な処理へ適切な演算資源を割り当てることで、リアルタイムのセンサフュージョンや低レイテンシのAI推論を端末上で実行できるとしている。

すでに量産出荷もなされており、民生機器および産業機器の顧客で採用実績を持つという。ADIは買収を通じて、こうしたデジタル処理基盤を自社の製品ポートフォリオへ加える。

アナログ技術とAI処理を組み合わせる

一方のADIは、温度、圧力、音、振動、動き、電波など、実世界で発生する物理的な信号を取得・処理するアナログおよびミクスドシグナル半導体を展開している。

こうしたアナログ技術にAlifのエッジAIプロセッサを組み合わせることで、センサから得た信号をデジタルデータへ変換するだけでなく、その場で複数の情報を統合して推論し、機器の制御や動作へつなげるシステムを提供できるようになる。

例えば、産業機器ではモーターの振動や音、電流、温度などを組み合わせて設備の異常を検知し、停止や保守の判断につなげることが可能となる。ロボットではカメラや力覚、慣性センサなどの情報を低遅延で処理し、周囲の状況に応じて動作を変更するといった用途が想定される。

クラウドへすべてのデータを送信せず、機器側で処理することにより、通信遅延や消費電力、通信量を抑えられるほか、機密情報や個人情報を端末内に留めることも可能になる。

フィジカルインテリジェンス戦略を強化

ADIは、AIが言葉や画像を処理する段階から、実世界の状況を理解して動作する段階へ移行する中、こうした技術領域を「フィジカルインテリジェンス」と位置付けている。

実世界で動作するAIには、動きや音、振動、電波、熱などの物理情報を認識し、限られた消費電力と演算能力の中でリアルタイムに推論することが求められる。

また、産業設備やロボット、医療機器などでは、AIの処理性能だけでなく、応答時間、セキュリティ、信頼性、決定論的な動作も重要となる。ネットワークの遅延や切断に左右されず、必要な処理を端末側で継続できる構成が必要になる。

ADIは、センシング、信号処理、電源、接続、アプリケーションソフトウェアに関する技術と、AlifのAIネイティブなデジタル処理基盤を組み合わせ、実世界を認識、推論し、動作するシステムを包括的に支援する考えだ。

産業やロボット、デジタルヘルスへ市場を拡大

買収によってADIは、産業機器、データセンターインフラ、防衛、エネルギー、ロボティクス、デジタルヘルス、ウェアラブル機器などで市場機会を拡大するとしている。

Alifのプロセッサを中核として、ADIのセンサ、アナログフロントエンド、電源管理IC、通信ICなどを組み合わせれば、顧客は個別の半導体を選定して統合する負担を減らし、AI機能を備えたシステムを短期間で開発できるようになる。

特にバッテリー駆動のウェアラブル機器や携帯型医療機器、移動ロボットでは、待機時と動作時の消費電力を細かく制御しながら、必要な場面でAI推論を実行することが求められる。Alifが持つ低消費電力AI処理と電源管理技術は、ADIのセンサや電源技術との補完性が高いとみられる。

一方、産業機器やデータセンター設備では、複数のセンサ情報をリアルタイムに分析し、異常検知や予知保全、電力管理などへ活用する需要が高まっている。ADIは、部品単体の提供から、センシングとAI処理、制御までを含むシステムソリューションへ事業範囲を広げる。

エッジAIをアナログ半導体の成長領域に

生成AIを巡る半導体需要は、データセンター向けGPUやメモリが先行して拡大してきたが、今後は工場、ロボット、車両、医療機器、ウェアラブル端末など、実世界で利用される機器へのAI搭載が進むとみられる。

こうしたエッジAIでは、演算性能の向上だけでなく、センサから得たアナログ信号を高精度に取得し、ノイズなどを除去したうえで、必要な情報を低消費電力で処理する技術が重要になる。

ADIはAlifの買収によって、実世界との接点となる自社のアナログ技術に、AI推論を担うデジタル処理技術を加える。センシングから信号処理、推論、電源、接続までを一体で提案し、フィジカルAIに向けたシステム開発を支援する考えだ。

買収は関係当局の承認などを条件に2026年末までに完了する予定。完了後はAlifのAIネイティブMCUとフュージョンプロセッサをADIの製品やソフトウェア、顧客基盤と組み合わせ、フィジカルインテリジェンス向け製品の開発と市場投入を進めていくとしている。