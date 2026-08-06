「ADI」のニュースまとめ

アナログ半導体を中心とした半導体の設計、製造、販売を手がける米国企業であるAnalog Devices(ADI)。A/Dコンバータ(ADC)やD/Aコンバータ(DAC)、MEMSなどの分野で強みを発揮しているほか、近年は同業であったLinear Technologyを買収することで、ハイエンドアナログ半導体製品などの分野にも進出。アナログ半導体分野2位の座を確固たるものとしています。そんな同社の新製品情報やビジネス戦略など、最新の話題をお届けします。