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「ADI」のニュースまとめ

アナログ半導体を中心とした半導体の設計、製造、販売を手がける米国企業であるAnalog Devices(ADI)。A/Dコンバータ(ADC)やD/Aコンバータ(DAC)、MEMSなどの分野で強みを発揮しているほか、近年は同業であったLinear Technologyを買収することで、ハイエンドアナログ半導体製品などの分野にも進出。アナログ半導体分野2位の座を確固たるものとしています。そんな同社の新製品情報やビジネス戦略など、最新の話題をお届けします。

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インテルや東芝といった半導体メーカーや、CPU、メモリなどの半導体デバイスに関わる情報、市場トレンドといったホットなニュースを毎日更新。注目のIoTや自動運転など、半導体の適用範囲の拡大とともに成長が続く半導体業界の話題を詳細な説明付きで紹介します。