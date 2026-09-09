9月8日に上海で開催された「Arm Everywhere China」において、Armは「CSS for Mobile 2」、「Total design for Physical AI」、「Neoverse CSS N4」の3つの新たな技術基盤を発表した。これに関する説明会が開催されたので、その資料を基に、簡単に紹介したい。
CSS for Mobile 2
Armは2024年5月にCSS for Clientを発表していたが、今回、ClientからMobileに名前が変わったのは、Clientの対象がSmartphoneのほか、PCも加わったので、これを判りやすくするためかと思われる。Client for Mobile 2ではCPUがC2シリーズとなり、またGPUもMali G2に切り替わった(Photo01)。
現時点ではC2シリーズ、Mali G2シリーズともに細かいSKUや技術的な詳細は公開されていないが、C1世代と比較して平均12～15％の性能向上が図られているとする(Photo02)。
ちなみに質疑応答の中でC2コアはTDP 1～2Wの範囲で5～7TOPSのAI演算性能を持つとされているが、そのAI性能がこちら。LLMを実施した際の処理性能が有意に改善するとされている(Photo03)。ちなみにこれは恐らくだが、SME2を2つ搭載した構成での結果と思われる。
次がMali G2であるが、最近のPC向けのトレンドに追従する形での進化を遂げた(Photo04)。
大きな変更がNX(Neural Accelerator)の搭載である(Photo05)。
NXはCNNおよびTensor Graphの実行に最適化されているという話である。もっとも具体的に、単にOuter-ProductsのAcceleratorを搭載しているだけなのか、もっと他のものが入っているのか、に関しては説明がなかった。
ちなみに理論上は最大50TOPS程度の性能が期待できるが、実用上は10～20TOPS程度のレンジに落ち着くと思われるとの事。これを利用してNSS(Neural Super Sampling)やNeural Frame Rate Upscaling(NFRU)、Neural Super Sampling and Denoising(NSSD)といった機能が実現できるとしている(Photo06～08)。
ちなみにMotion Engineが単体で何を行っているのかは説明が無かったが、Neural Acceleratorと共同で特に1000本単位の光線を利用するRay Tracing実施のノイズ削減に効果がある、という説明であった。
Mali-G2 Ultraの性能をまとめたのがこちら(Photo09)である。NSSやNFRUによって描画性能を従来比で4倍に引き上げながらDRAMトラフィックの大幅削減を実施できたとする。
Total design for Physical AI
Arm Total Designは2023年に発表されたが、これをフィジカルAI向けに拡張したのが今回発表のTotal design for Physical AIである(Photo10)。
どこからどこまでをフィジカルAIと認識するのかは難しいが、トータルで80社以上が名前を連ねている(Photo11)。
また新たにRobotics Capability Frameworkが策定され(Photo12)、中国のUnitree、AGI等を含む、開発やデプロイ実績を持つロボティクス企業を広く集め、共同でこの共通規格を進化させていく事も発表された。
Neoverse CSS N4
最後がNeoverse CSS N4(Photo13)である。
これは既存のNeoverse CSS V3/N3のうちN3の後継となるものである。従来のN3との違いとしては、
- セキュリティ対策がConfidential Compute v2に準拠したものになる
- 新たにFP8のデータタイプをNative Support
- より高度で堅牢なテレメトリ機能
といった事が示された。
アーキテクチャとしてはArm v9.3-Aベースだが、いくつかの独自の追加機能を統合おり、このためArmの内部およびドキュメントにおいては、Armv9.3+として定義・参照しているという返事であった。
気になるのがAGI CPUとの差別化であるが、多くの顧客は特殊なユースケースや要件に応じて、独自の特定用途向けカスタムSoCを引き続き開発・投資していくと予想され、Armはこれに対してIPおよびCSSを全面的にサポートし続ける。一方、一部のCloud Providerなどを筆頭に、激化するAI競争の中で「Compute Infrastructureを極めて迅速にScaleさせたい」というプレッシャーに直面している顧客が存在する。こうした顧客に対して、即時展開ニーズを満たす製品としてAGI CPUを提供する、という説明であった。
Neoverse CSS N4はTSMCのN3/N3Pをターゲットとするが、これに加えてTSMC N2やSamsung SF2/SF2Pなどの次世代ノードもカバーするという話であった。