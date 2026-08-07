日本製鉄 名古屋製鉄所において、2022年5月の着工以来、新設が進められていた新熱延ラインが、2026年8月6日に竣工。同日、竣工式が執り行われた。

日本製鉄 名古屋製鉄所の新熱延ラインが竣工

日本製鉄 名古屋製鉄所の新熱延ラインは、鉄鋼材料の可能性を徹底的に追求した技術開発部門の長年の研究成果を集大成し、世界最大の耐荷重の圧延機を備え、圧延制御性と温度制御性を飛躍的に向上させたもの。投資額は約3000億円。生産能力は約600t/年となっており、2026年8月17日からの商業運転開始が予定されている。

約3000億円を投じた40年ぶりの大型投資

竣工式には、日本製鉄 代表取締役社長兼COOの今井正氏、同社 常務執行役員 名古屋製鉄所長の平光範之氏をはじめとした同社関係者のほか、名古屋製鉄所が所在する愛知県東海市の花田勝重市長ら多くの来賓が臨席した。

竣工式に続いて行われた通板式では、今井社長が登壇。関係各位に感謝の意を述べつつ、「本日の竣工は、関係する皆様の高い使命感、技術力、そして現場力の結晶であります」と力強く宣言した。

名古屋製鉄所が富士製鐵と地元の共同出資により東海製鐵として設立された歴史に触れ、創業時に富士製鉄社長だった永野重雄氏が掲げた「いかなる環境にあろうとも、決して負けない世界最強の製鉄所を作る」という言葉を紹介。「創業時の志は、事業環境が大きく変化した現在も製鉄所の根幹に流れる精神だ」と述べ、新熱延ラインについても「その志を現代に受け継ぐ新たな挑戦の始まり」と位置付けた。

日本製鉄 代表取締役社長兼COOの今井正氏

40年ぶりの大型プロジェクト

今井社長は、新熱延ラインについて、約3000億円を投じた単一設備としては過去最大規模の投資であり、日本製鉄としても熱延ラインの新設は40年ぶりの大規模プロジェクトだと説明。同社が長年培ってきた熱間圧延の操業技術や設備技術、品質管理技術を結集した結果、「世界的にも比類のない、まさに次世代の熱延ラインを完成させることができた」と自信を示した。その上で、「このラインを大いに活用し、強度や加工性をさらに高めた新製品の開発を進める」と述べた。

今井社長は、名古屋製鉄所について、「地域とともに歩み、お客さまとともに価値を創造し、社会の持続的な発展に貢献する拠点として進化していく」と述べるとともに、技術や品質、人材などあらゆる面で世界をリードする鉄鋼事業のマザーミルであり続けることに期待を示した。さらに日本製鉄としても、新熱延ラインをはじめとする技術力をさらに磨き、日本の製造業の発展に貢献するとともに、「世界ナンバーワンの鉄鋼メーカーへの復権を果たしたい」と抱負を語った。

続いて、中部経済産業局総務企画部長の鈴木浄博氏が登壇し、当日出席できなかった中部経済産業局長である三浦聡氏の祝辞を代読。

三浦氏の祝辞によると「今回の新熱延ラインは、我が国の製造業の競争力をさらに大きく貢献できるもの」であるとし、経済産業省としても、「GXの促進と産業競争力の強化に向け、環境整備を確実に進めることで、皆様の挑戦の後押しをしてまいります」と約束。「この新熱延ラインの本格稼働が、我が国の鉄鋼業の競争力強化とGXの推進を牽引し、さらには我が国の製造業を持続的な成長に導くこと」に期待を寄せた。

中部経済産業局長 三浦聡氏の祝辞を代読する中部経済産業局総務企画部長の鈴木浄博氏

そして、平光所長による発令で、実際に新熱延ラインを稼働。名古屋製鉄所の桂直之副所長の音頭による万歳三唱が行われ、竣工式・通板式の幕を閉じた。

壇上に用意されたボタンを押して新熱延ラインを稼働させる日本製鉄 常務執行役員 名古屋製鉄所長の平光範之氏

日本製鉄 名古屋製鉄所 副所長の桂直之氏による音頭で万歳三唱

EV時代を支える超ハイテン鋼板の生産を強化

現在、自動車業界においては、世界的な環境規制強化と衝突安全基準の厳格化が進んできたことに加え、カーボンニュートラルに対する社会的ニーズの高まりもあり、車体の軽量化・高強度化ニーズに伴う高機能素材の需要は一層高まっていくと想定される。

そして、今後の普及が見込まれる電気自動車などの電動車においても、走行距離やバッテリー重量の問題により車体の軽量化・高強度化ニーズが一層高まるものと考えられている。

このようなニーズに応えるべく、日本製鉄は素材製造から走行時までの自動車ライフサイクル一貫での温室効果ガス排出量削減にも効果を発揮できる超ハイテン鋼板などの高級薄板の生産体制を抜本的に強化するため、今回、世界最大の耐荷重の圧延機を備え、圧延制御性と温度制御性を飛躍的に向上させる新熱延ラインが新設された。

2026年度中に現行ラインを休止

なお、1963年から63年にわたって稼働してきた現行の熱延ラインは、一定期間、品質確保を目的に新熱延ラインと並行して使用され、2026年度中の休止が予定されている。

新熱延ラインの建屋

竣工式を終えた平光所長は、「4年に上るプロジェクトの中で、名古屋の待望の期待の新熱延ラインを立ち上げることができた」と喜びを隠さず、「率直に申しまして、非常にいいラインです」と自信をのぞかせた。

平光所長は、自動車産業で進む軽量化・高強度化（ハイテン化）のニーズに対し、「現行の熱延ラインでは、より品質の高い鋼材を製造する技術があっても、設備の制約で実現できなかった」と説明。「新ラインによって、それがようやく実現できる。個人的にも製鉄所としても喜ばしい」と語った。その上で、顧客ニーズを踏まえた高品質な鋼材を安定して供給していく考えを示した。