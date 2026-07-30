Googleは7月29日、ユーザーに代わり業務や日常のタスクを処理するパーソナルAIエージェント「Gemini Spark」を、日本のGoogle AI Proユーザー向けに、今後数週間以内に順次提供開始すると発表した。日本語および英語環境に対応する。

複雑なワークフローを自動化するクラウド型AIエージェントであるGemini Sparkは、7月16日に日本でGoogle AI Ultra向けに提供開始しているが、利用できるのは月額14,500円～の同ユーザーのみだった。今回Google AI Proユーザーへ対象が拡大したことで、月額2,900円～の料金でGemini Sparkが利用できるようになる。

Google AI ProユーザーもSparkが使えるように

Gemini Sparkは、ユーザーからの質問に応答する受動的なAIアシスタントではなく、ユーザーから与えられた指示に基づき継続的にタスクを実行するAIエージェント。Gemini 3.5を活用し、Gmail、Google ドキュメント、Google スプレッドシートなどGoogle Workspaceの各種サービスと連携する点が特徴。

SparkはGoogleのクラウド基盤で動くため、PCを閉じたりスマートフォンがロックされていたりする状態でも動作する。ユーザー側で特別な初期設定を行う必要はなく、継続的な確認や情報収集、文書作成などを自律的に実行できる。

旅行計画から情報収集まで自律的に実行

例えば、フライトやホテルの予約確認メールを検出し、旅程情報をGoogle スプレッドシートへ自動整理したり、旅行先のイベントやアクティビティを検索し、空いている予定にカレンダー登録したりできる。また、ユーザーの興味に応じた地域イベントを定期的に収集し、Google ドキュメントにまとめる、といった動作が可能だ。

安全性にも配慮し、機能の有効化や連携するアプリケーションはユーザー自身が選択できるほか、支払いやメール送信などの重要アクションは実行前にユーザーへ確認する設計。Googleでは日常業務や個人タスクにおける定型作業の大部分をSparkに任せられるとしている。