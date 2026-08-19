Claude for Microsoft 365とCopilot、最大の違いは何か

Claude for Microsoft 365は、Anthropicが提供するClaudeをExcel、PowerPoint、Word、Outlookの中で利用するための機能だ。各アプリにClaudeのサイドバーを表示し、開いているファイルを読み取らせたり、内容を直接編集させたりできる。Excel、PowerPoint、Word向け機能は有料Claudeプランで一般提供され、Outlook向け機能はベータ版として提供されている。

一方、Microsoft 365 CopilotはMicrosoftが提供する業務向けAIサービスだ。Word、Excel、PowerPoint、Outlook、Teams、Loopなど、Microsoft 365の各アプリに組み込まれている。Microsoft GraphやMicrosoft 365に保存されたメール、会議、ファイル、チャット、サイトなどを参照し、利用者がアクセス権を持つ組織データを業務の文脈として利用する点が中心的な特徴だ。

両者の違いを簡潔に表すと、Claude for Microsoft 365は「Claudeを使って、開いている成果物を深く作り込むための仕組み」、Microsoft 365 Copilotは「Microsoft 365全体に蓄積された組織情報を使って、日常業務を支援する仕組み」と整理できる。

ただし、両者は完全に分離された競合製品ではない。Microsoft 365 Copilotには、AnthropicのAIモデルを使用するWord、Excel、PowerPointエージェントも存在する。Microsoftによると、これらの作成エージェントはAnthropicのモデルのみを使用する。したがって、「CopilotはMicrosoftのモデル、ClaudeはAnthropicのモデル」という単純な区分は正確ではない。製品の運営主体、データ連携、ユーザーインタフェース、管理方法を含めて比較する必要がある。

Microsoft 365との連携方法はどう違う？

ClaudeとCopilotは、どちらもMicrosoft 365の情報を利用できるが、その連携の仕組みは大きく異なる。まずは、それぞれがMicrosoft 365とどのようにつながり、情報を利用するのかを見ていこう。

Claudeはアプリ内作業とコネクターを組み合わせる

Claude for Microsoft 365は、Word、Excel、PowerPoint、Outlookの各アプリ内で動作する。開いているファイルを参照しながら、文章の修正、数式の作成、スライドの編集、メールの下書きなどを行える。

さらに、ClaudeにはMicrosoft 365コネクターが用意されている。管理者による設定とMicrosoft Entraの同意を行うと、ClaudeからSharePoint、OneDrive、Outlook、Teamsを横断して情報を検索できる。書き込みツールを有効にした環境では、メールの送信、予定の管理、ファイルの作成・更新も可能だ。コネクターはClaudeのFree、Pro、Max、Team、Enterpriseの各プランで利用できるが、Microsoft Entraテナントにひも付いたMicrosoftの法人向けプランが必要であり、個人用のMicrosoftアカウントは接続できない。

ここで注意したいのは、「Claude for Microsoft 365」と「Microsoft 365コネクター」が担う役割の違いだ。前者はWordやExcelなどのアプリ内で成果物を直接扱う機能であり、後者はClaudeからMicrosoft 365内の情報を検索・操作する接続機能だ。両方を利用することで、社内情報を探し、その情報を基に文書、表計算、プレゼンテーションを作る流れを構築できる。

CopilotはMicrosoft GraphとWork IQを中核とする

Microsoft 365 Copilotは、Microsoft 365のサービスと一体化している。Microsoft Graphを通じて、ユーザーが閲覧権限を持つメール、ファイル、予定、会議、チャットなどを業務の文脈として利用する。

新しいWord、Excel、PowerPointエージェントでは、Work IQを使って、利用者がアクセスできるファイル、メール、会議、サイトから関連情報を取得する。検索はMicrosoft側で実行され、推論モデルには関連するコンテキストだけが渡される。秘密度ラベルやコンプライアンスポリシーも適用される。

組織のMicrosoft 365環境に保存された情報を広く参照し、「昨日の会議と関連メールを基に提案書を作る」「この案件に関するファイルとチャットをまとめる」といった作業を行う場合、Copilotのデータ基盤は大きな利点になる。

Word・Excel・PowerPointで「資料を作る」ならどちらが強い？

Word、Excel、PowerPointは、ClaudeとCopilotの違いが成果物の作り方に表れやすいアプリだ。文書の作成・推敲、データ分析、プレゼンテーション作成という観点から、それぞれの違いを見ていこう。

Wordにおける違い

Claude for Wordは、長い文章を読みながら構成や表現を調整し、文書そのものを直接編集する用途に適している。変更履歴を使った編集、コメントスレッドへの対応、組織で設定した見出しスタイルを使った更新が可能だ。番号付けや既存の書式を保ちながら、選択した範囲だけを修正することもできる。

例えば、既存の調査報告書を読み込ませ、論理の重複を整理したり、特定の章だけを書き直したり、社内の文体に統一したりする作業に向く。PDFや別の文書をサイドバーに追加し、開いているWordファイルと照合しながら執筆することも可能だ。

Microsoft 365 Copilot in Wordも、文章の下書き、要約、書き換え、表への変換、組織データに基づく内容の追加などに対応する。Copilotの特徴は、Word文書だけでなく、Microsoft 365に保存された関連ファイルやメール、会議情報を参照しやすい点にある。

Word上でMicrosoft 365 Copilotを利用している画面。文書の内容を確認しながら、作成や編集などを指示できる 出典：Microsoft

したがって、文書そのものを細かく推敲し、長い資料から質の高い文章を作り込む作業ではClaudeが選択肢になる。一方、社内の案件情報を集め、Microsoft 365上の情報を根拠に初稿を作る作業ではCopilotが使いやすい。

Excelにおける違い

Claude for Excelは、セルについて質問し、既存の数式を壊さずに前提条件を変更したり、ゼロからモデルを構築したりできる。複数シートにまたがる実際の数式を作成でき、編集したセルは利用者が確認できる形で示される。

財務モデル、予算シミュレーション、事業計画、感度分析など、数式の構造が重要な業務と相性がよい。例えば、Wordに書かれた事業計画の前提を読み取り、Excelで売り上げ予測モデルを作り、前提値を変えた複数のシナリオを比較するといった流れに利用できる。

Microsoft 365 Copilot in Excelは、数式の提案、適切なグラフの提案、表に含まれる傾向や異常値の分析などを支援する。自然言語で「地域別の売り上げ推移を分析してほしい」「利益率が低下した要因を示してほしい」と指示できる。

CopilotにはExcelエージェントもあり、Microsoft 365 Copilotのチャットから必要な表計算ファイルを作成できる。Copilotライセンスを持つ利用者の場合、組織内のファイルやメールなどを情報源として利用でき、生成されたファイルは組織のOneDriveに保存される。

複雑な数式を含むモデルを対話しながら構築・修正する場合はClaudeが有力だ。既存データから傾向を把握し、Microsoft 365内の関連情報と組み合わせて分析する場合はCopilotが向く。

ただし、どちらを使う場合も計算結果の検算は必要だ。生成AIが作った数式には、参照範囲の誤り、前提条件の不足、会計上の扱いの誤りなどが含まれる可能性がある。

PowerPointにおける違い

Claude for PowerPointは、組織のテンプレートを使ったスライド作成、選択部分の編集、PowerPoint上で扱えるグラフや図の生成に対応する。スライドマスターや既存のデザインルールを引き継いで編集できるため、ブランドに沿った資料作成を行いやすい。

Wordの企画書やExcelの分析結果からスライドを作る場合、アプリ間で会話の文脈を引き継げることも特徴だ。Wordで作成した説明文を基にExcelでモデルを構築し、その結果をPowerPointに反映するといった一連の作業を、同じ会話の流れで進められる。

Microsoft 365 Copilot in PowerPointは、プロンプトやWordファイルを基に、新しいプレゼンテーションを作成できる。企業向けテンプレートを利用した生成にも対応している。既存プレゼンテーションの要約、スライドの追加、文章の短縮、構成変更なども行える。

プレゼンテーションの元になる情報がMicrosoft 365内に散在している場合は、Copilotが関連情報を集める入口として機能する。既存のスライドマスターや細かな構成を維持しながら、スライドを作り込む場合はClaudeが適している。

Microsoft 365 CopilotのPowerPointエージェントでSkillsを管理している画面。Microsoft 365 CopilotではAnthropicのモデルも利用されている 出典：Microsoft

Outlook・Teamsで「仕事を回す」ならどちらが強い？

OutlookとTeamsでは、メールや会議、チャットなど日々のコミュニケーションをAIがどう支援するかがポイントになる。ClaudeとCopilotではMicrosoft 365との関わり方が異なり、ここでは両者の得意分野の差がより明確に表れる。

Outlookにおける違い

Claude for Outlookは2026年7月時点でベータ版だ。受信トレイの優先順位付け、返信文の下書き、複数の予定表を確認した日程調整に対応する。Claudeが作成したメールや予定はOutlookの通常の作成画面に表示され、利用者が送信操作を行うまで送信されない。

Claudeの特徴は、メールを起点としてWord、Excel、PowerPointの作業に移れる点にある。例えば、依頼メールの添付資料をWordで開き、Excelで分析し、PowerPointで報告資料を作り、最後にOutlookで会議依頼を下書きするという流れを1つの文脈で処理できる。

Microsoft 365 Copilot in Outlookは、メールスレッドの要約、下書き、文章のトーンや長さの調整、アクション項目の抽出、フォローアップ会議の設定などに対応する。

Outlookを日常の業務基盤として使用し、メール、予定表、会議、組織情報を一体的に扱う場合はCopilotの強みが出やすい。一方、メールで受け取った依頼を分析し、複数のOfficeファイルを完成させるところまで進めたい場合はClaudeが有力だ。

Teamsにおける違い

Teamsは、両者の差が明確に表れるアプリだ。

Microsoft 365 CopilotはTeamsの会議、チャット、チャネルに直接統合されている。会議中の議論を整理し、主要な論点、決定事項、未解決事項、担当者別のアクションを抽出できる。会議後には文字起こしなどを基に内容を振り返ることも可能だ。チャットやチャネルでは、長い会話を読み返さずに、要点、決定事項、アクション項目を確認できる。

ClaudeのMicrosoft 365コネクターはTeams内の情報を検索できるが、Claude for Microsoft 365のアプリ内機能として公式に挙げられているのはExcel、PowerPoint、Word、Outlookだ。Teams会議のさなかにCopilotを開き、発言内容について質問するといったネイティブな会議支援は、Microsoft 365 Copilotの領域だ。

そのため、オンライン会議やTeamsチャットを中心に働く組織ではCopilotの優位性が明確だ。Claudeは、Teamsから検索した情報を材料に、詳細な報告書や分析資料を別のMicrosoft 365アプリで作る場面に適している。

長文や複数資料を扱うならClaudeが有力

Claude for Microsoft 365は、PDFや文書を各アプリのサイドバーに追加し、開いているファイルと一緒に読み取らせることができる。追加した資料の内容は別のMicrosoft 365アプリでも参照できるため、長い報告書や複数の資料を基に成果物を作る業務に利用しやすい。

例えば、契約書、調査報告書、議事録、財務データを読み込ませ、論点を整理したうえでWordの報告書とPowerPointの説明資料を作るといった用途が考えられる。文章の構成、前後関係、表現の統一を確認しながら反復的に修正する作業もClaudeの活用場面となる。

Copilotも長い文書の要約や複数の情報源を使った回答に対応するが、強みはMicrosoft GraphやWork IQを通じて必要な社内情報を発見できることだ。ユーザーがファイルを1つずつ指定しなくても、アクセス可能なメール、会議、ファイル、サイトから関連情報を探せる。

つまり、指定した資料を深く読み、内容を比較・編集する作業ではClaude、組織内に分散した情報から案件に関係する資料を見つけて活用する作業ではCopilotが向いている。

業務を自動化するエージェント機能はどう違う？

Microsoft 365 Copilotは、エージェントを製品体系の中核に置いている。エージェントは特定の業務や領域に合わせたAIアシスタントであり、社内情報の検索、データの要約、メール送信、レコード更新などを実行できる。

組織は、指示、知識、アクションを設定する宣言型エージェントと、独自のモデルやオーケストレーターを使用するカスタムエンジン型エージェントを構築できる。Microsoft 365内のデータだけでなく、外部システムやAPIも接続可能だ。エージェントはTeams、Outlook、SharePoint、Copilotなど、利用者が日常的に働く場所に配置できる。

ヘルプデスクの問い合わせ処理、人事情報の検索、営業案件の更新、定型申請の実行など、組織全体で共通する業務プロセスを自動化する場合は、Copilotのエージェント基盤が適している。

一方、Claude for Microsoft 365には、定型化した作業手順を「Skills」として保存し、Word、Excel、PowerPoint、Outlookで共通利用する機能がある。また、Microsoft 365コネクターの書き込みツールを有効にすれば、メール、予定表、ファイルに対する操作も行える。

ClaudeのSkillsは、組織の文体で報告書を作る、決まった形式で分析する、社内テンプレートに沿って資料を作るといった作業の再利用に適する。対してCopilotのエージェントは、外部システムを含む業務プロセスや、Teams・Outlook上で提供する組織共通のAIアシスタントを構築する用途に向く。

業務を自動化するエージェント機能はどう違う？

Claude for Microsoft 365が適しているのは、成果物の品質や構造を重視する業務だ。具体的には、長い報告書の作成・推敲、複数資料の比較、財務モデルの構築、既存テンプレートを使った提案資料の作成、WordからExcel、PowerPointへ連続する資料作成などが挙げられる。

とくに、開いている文書や表を確認しながら「この段落だけを直す」「既存の数式を保ったまま前提を変更する」「このスライドマスターに従って資料を作る」といった細かな指示を繰り返す業務と相性がよい。

Microsoft 365 Copilotが適しているのは、Microsoft 365に蓄積された情報を使う業務だ。メール、予定表、Teams会議、チャット、SharePoint、OneDriveの情報を横断した検索、会議の要約、未読情報の把握、案件状況の整理などが代表例だ。

また、Copilot StudioやMicrosoft 365のエージェント基盤を使い、部門固有の問い合わせ対応や業務フローを自動化する場合にも向いている。

結局、ClaudeとCopilotはどんな人に向いている？

Claude for Microsoft 365は、長い資料を読み、文章や表計算、プレゼンテーションなどの成果物を作り込むユーザーに向く。例えば、コンサルタント、アナリスト、企画担当者、編集者、研究者、法務担当者などだ。

とくに、開いている文書や表を確認しながら「この段落だけを直す」「既存の数式を保ったまま前提を変更する」「このスライドマスターに従って資料を作る」といった細かな指示を繰り返す業務と相性がよい。長い報告書の作成・推敲、複数資料の比較、財務モデルの構築、既存テンプレートを使った提案資料の作成など、成果物の品質や構造を重視する場合に有力な選択肢となる。

Microsoft 365 Copilotは、Outlook、Teams、SharePoint、OneDriveなどを組織の共通基盤として使っている企業やユーザーに向く。会議やメールが多い管理職、複数の案件を担当する営業職、社内情報を頻繁に検索する従業員、Microsoft 365上で業務エージェントを展開したい情報システム部門などが代表例だ。

メール、予定表、Teams会議、チャット、SharePoint、OneDriveの情報を横断した検索、会議の要約、未読情報の把握、案件状況の整理などに加え、Copilot StudioやMicrosoft 365のエージェント基盤を使って、部門固有の問い合わせ対応や業務フローを自動化する用途にも向いている。

なお、導入時には機能だけでなく、ライセンス、管理者設定、利用可能な地域・言語、データ保護、秘密度ラベル、既存のアクセス権も確認する必要がある。各機能の提供状況はプランや組織の設定によって異なる。

ClaudeとCopilotは競合というより使い分けも可能

Claude for Microsoft 365とMicrosoft 365 Copilotは、どちらか一方がすべての面で優れているわけではない。

Microsoft 365内のメール、会議、ファイル、チャットから必要な情報を発見・整理するならCopilot、その情報を基に報告書や分析モデル、プレゼンテーションなどの成果物を作り込むならClaudeという使い分けが考えられる。

両方を導入できる組織では、Copilotで社内情報を発見・整理し、Claudeで成果物を作り込むという分担も可能だ。「情報を探すのか」「会議を支援するのか」「成果物を作り込むのか」「業務プロセスを自動化するのか」という目的から選ぶことが重要だ。