Windows Centralは8月15日(米国時間)、「Microsoft confirms that it will begin shipping major Windows 11 Taskbar and Start menu updates very soon: Big OS update enters final preview phase before public rollout begins｜Windows Central」において、MicrosoftがWindows 11のタスクバーとスタートメニューに予定している大型アップデートが一般提供前の最終段階に入ったと伝えた。

これら機能の改善はこれまでWindows Insider Programの参加者向けにテストが続けられてきた。そして今回、リリースプレビューチャネルのWindows 11ビルド26100.9267および26200.9267に導入されたことが発表され、リリース間近に迫ったことが明らかになった。

タスクバーの「上下左右」への移動が復活、スタートメニューもサイズ変更可能に

今回のアップデートでは、タスクバーの移動機能が復活する見込みだ。Windows 10までサポートされていた機能が再び登場し、上下左右、希望の位置に移動できるようになる。

タスクバーのツールチップ、フライアウト、アニメーション、タスクバー設定の多くは位置に関係なく機能する。ただし、検索ボックスと小型タスクバーは上下の2箇所のみで機能し、左右位置ではサポートされない。

上下左右を選択する設定画面 引用：Microsoft

タスクバーには新たに「小」サイズも追加される。自由なサイズ調整には対応しないが、上下に配置したタスクバーの高さを従来より低く設定できるようになる。

スタートメニューには複数のカスタマイズ機能が新たに導入される。注目はサイズ変更機能で、従来の「自動(デフォルト)」に加え、「大」、「小」の選択肢が追加される。

新しいスタートメニュー 引用：Microsoft

さらにスタートメニューの「おすすめ」セクション名が「最近使用した項目」に変更されるほか、スタートメニューのプロフィール画像および名前の非表示をサポートする。

8月末のプレビュー更新プログラムで提供開始か

Windows Centralは、リリースプレビューチャネルでのテストが順調に進めば、8月末ごろに予定されているプレビュー更新プログラムで、これらの改善が提供される可能性があるとみている。早期に新機能を利用したい場合は、Windows Updateの「利用可能になったらすぐに最新の更新プログラムを入手する」をオンにすることで、先行して提供を受けられる可能性がある。

より広範囲へのユーザーの展開は、9月のセキュリティ更新プログラム以降が予想される。ただし、段階的な展開の対象となる可能性が高く、アップデートしても直ちに利用できるとは限らない点には注意したい。