米Googleは7月21日（現地時間）、Geminiシリーズの新モデル「Gemini 3.6 Flash」「Gemini 3.5 Flash-Lite」「Gemini 3.5 Flash Cyber」を発表した。いずれも、大規模なAIエージェント運用に求められる処理効率、応答速度、信頼性を重視したモデルである。中でも3.5 Flash Cyberは、ソフトウェアの脆弱性を発見、検証、修正する作業に特化している。

軽量モデルを繰り返し呼び出す「3.5 Flash Cyber」

「Gemini 3.5 Flash Cyber」はGemini 3.5 Flashを基盤とし、脆弱性を迅速かつ効率的に発見、検証、修正できるようファインチューニングされた軽量モデルである。Googleは、大規模で高コストなサイバーセキュリティモデルに代わる、コスト効率と性能を両立した選択肢と位置付けている。

特徴は、Googleのセキュリティエージェント「CodeMender」と組み合わせた運用方法である。重大なソフトウェアの脆弱性を自動的に検出して修正するCodeMenderが、Flash Cyber​​ 3.5を複数回実行し、エージェントがより多くのコード経路を分析して脆弱性の発見・検証につなげる。スピードとコストの低さを活かし、呼び出し回数を増やすことで、従来の脆弱性探索では十分に掘り下げられなかった未調査のコード経路にも探索範囲を広げる。定期的なスキャンや、時間的制約のあるリリース前の検査、コミットスキャン用パイプラインにも組み込みやすいという。

Googleによると、実世界のソフトウェア脆弱性を扱う「CyberGym」で、3.5 Flash Cyberは1件の最終報告に対してモデルを最大5回呼び出す構成により、より大規模なモデルと競争力のある結果を示したという。V8 JavaScriptエンジンを対象とした検証では、3.5 Flash Cyberが55件の確認済み問題を発見し、3.5 Flashの47件、Claude Opus 4.6の36件を上回ったという。

3.5 Flash Cyberは攻撃にも転用できるデュアルユース（軍民両用）技術であるため、当面は政府機関と信頼できるパートナー向けのCodeMenderを通じた限定的なパイロットプログラムにアクセスを絞る。

処理効率を高めた「3.6 Flash」と低遅延の「3.5 Flash-Lite」

「Gemini 3.6 Flash」は、コーディング、知識集約型の業務、マルチモーダル処理の性能を高めた汎用モデルである。Googleによると、Artificial Analysis Indexの評価では、3.5 Flashと比べて出力トークンの使用量を17％削減した。複数段階の処理に必要な推論ステップやツール呼び出しも減らしている。また、コンピュータを操作するComputer useを、Gemini APIとGemini Enterpriseで利用できるクライアント側の組み込みツールとして提供する。料金は100万トークン当たり、入力が1.50ドル、出力が7.50ドルである。

「Gemini 3.5 Flash-Lite」は、低遅延と高スループットが求められる処理向けに設計されたモデルである。Artificial Analysisの測定では、毎秒350出力トークンを記録したという。エージェントを用いた検索や文書処理、翻訳、分類など、大量のリクエストを処理する用途を想定している。開発者は思考レベル（thinking levels）を調整することで、低コスト・低遅延の大量処理から、複数段階のサブエージェント処理まで、用途に応じて動作を変更できる。Computer useも組み込みツールとして利用できる。料金は100万トークン当たり、入力が0.30ドル、出力が2.50ドルである。

3.6 Flashと3.5 Flash-Liteは、Google AI StudioやAndroid Studioを通じてGemini APIで提供されるほか、Gemini Enterprise Agent PlatformとGeminiアプリでも利用できる。3.6 FlashはGoogle AntigravityとGemini Enterpriseアプリにも対応し、3.5 Flash-LiteはGoogle検索への導入も順次開始する。

リリースの延期が報じられていた上位モデル「Gemini 3.5 Pro」について、Googleは現在パートナー各社とテストしており、準備が整い次第、広く提供する方針を示した。

Yoichi Yamashita

Yoichi Yamashita

好きなアーティストの話で意気投合したニューヨーク州立大学の職員に紹介状を書いてもらい、それを握りしめて渡米。大学時代がちょうどパソコン黎明期と重なり、今よりはるかに高価だったパソコンを好きなだけいじれたおかげか、卒業後はニューヨークのビジネス誌にもぐり込むことに成功。Windows 95発売直前、現在のAIブームに比べるとずっとサブカル寄りで、どこか怪しげな熱気に満ちていた「インターネット」の担当を押し付けられ、以来、IT・テクノロジー畑をふらふらと歩き続けている。

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