米Googleは7月21日（現地時間）、Geminiシリーズの新モデル「Gemini 3.6 Flash」「Gemini 3.5 Flash-Lite」「Gemini 3.5 Flash Cyber」を発表した。いずれも、大規模なAIエージェント運用に求められる処理効率、応答速度、信頼性を重視したモデルである。中でも3.5 Flash Cyberは、ソフトウェアの脆弱性を発見、検証、修正する作業に特化している。

軽量モデルを繰り返し呼び出す「3.5 Flash Cyber」

「Gemini 3.5 Flash Cyber」はGemini 3.5 Flashを基盤とし、脆弱性を迅速かつ効率的に発見、検証、修正できるようファインチューニングされた軽量モデルである。Googleは、大規模で高コストなサイバーセキュリティモデルに代わる、コスト効率と性能を両立した選択肢と位置付けている。

特徴は、Googleのセキュリティエージェント「CodeMender」と組み合わせた運用方法である。重大なソフトウェアの脆弱性を自動的に検出して修正するCodeMenderが、Flash Cyber​​ 3.5を複数回実行し、エージェントがより多くのコード経路を分析して脆弱性の発見・検証につなげる。スピードとコストの低さを活かし、呼び出し回数を増やすことで、従来の脆弱性探索では十分に掘り下げられなかった未調査のコード経路にも探索範囲を広げる。定期的なスキャンや、時間的制約のあるリリース前の検査、コミットスキャン用パイプラインにも組み込みやすいという。

Googleによると、実世界のソフトウェア脆弱性を扱う「CyberGym」で、3.5 Flash Cyberは1件の最終報告に対してモデルを最大5回呼び出す構成により、より大規模なモデルと競争力のある結果を示したという。V8 JavaScriptエンジンを対象とした検証では、3.5 Flash Cyberが55件の確認済み問題を発見し、3.5 Flashの47件、Claude Opus 4.6の36件を上回ったという。

3.5 Flash Cyberは攻撃にも転用できるデュアルユース（軍民両用）技術であるため、当面は政府機関と信頼できるパートナー向けのCodeMenderを通じた限定的なパイロットプログラムにアクセスを絞る。

処理効率を高めた「3.6 Flash」と低遅延の「3.5 Flash-Lite」

「Gemini 3.6 Flash」は、コーディング、知識集約型の業務、マルチモーダル処理の性能を高めた汎用モデルである。Googleによると、Artificial Analysis Indexの評価では、3.5 Flashと比べて出力トークンの使用量を17％削減した。複数段階の処理に必要な推論ステップやツール呼び出しも減らしている。また、コンピュータを操作するComputer useを、Gemini APIとGemini Enterpriseで利用できるクライアント側の組み込みツールとして提供する。料金は100万トークン当たり、入力が1.50ドル、出力が7.50ドルである。

「Gemini 3.5 Flash-Lite」は、低遅延と高スループットが求められる処理向けに設計されたモデルである。Artificial Analysisの測定では、毎秒350出力トークンを記録したという。エージェントを用いた検索や文書処理、翻訳、分類など、大量のリクエストを処理する用途を想定している。開発者は思考レベル（thinking levels）を調整することで、低コスト・低遅延の大量処理から、複数段階のサブエージェント処理まで、用途に応じて動作を変更できる。Computer useも組み込みツールとして利用できる。料金は100万トークン当たり、入力が0.30ドル、出力が2.50ドルである。

3.6 Flashと3.5 Flash-Liteは、Google AI StudioやAndroid Studioを通じてGemini APIで提供されるほか、Gemini Enterprise Agent PlatformとGeminiアプリでも利用できる。3.6 FlashはGoogle AntigravityとGemini Enterpriseアプリにも対応し、3.5 Flash-LiteはGoogle検索への導入も順次開始する。

リリースの延期が報じられていた上位モデル「Gemini 3.5 Pro」について、Googleは現在パートナー各社とテストしており、準備が整い次第、広く提供する方針を示した。