Googleは7月16日(米国時間)、「NotebookLM is now Gemini Notebook」において、AI搭載のリサーチアシスタント「NotebookLM」を「Gemini Notebook」に改称すると発表した。

改称後も独立したサービスとして継続するが、GeminiアプリやGoogle検索など、Googleエコシステム全体との連携を深めるという。

「NotebookLM」とは

NotebookLMは2023年、AIを搭載したノート型リサーチアシスタントとして米国で提供を開始した。

主な機能は、ユーザーがアップロードした複数の資料を横断して要約を生成することだ。共通する情報を整理し、複雑な概念の理解やブレインストーミングを支援する。

ブレインストーミングや資料作成にも活用され、利用者を着実に増やしてきた。Googleによると、現在は80以上の言語をサポートし、60万以上の組織、3000万人以上のユーザーに利用されているという。

Gemini 3.5を採用し推論機能を強化

NotebookLMの発表から約3年が経過し、利用者も大幅に増加した。そして今回、名称を「Gemini Notebook」に変更し、機能の強化を目指す方針が示された。

同社はこの改称に合わせ、バックエンドをGemini 3.5とAntigravityに変更し、従来を上回る高度な推論機能を提供すると発表した。

各ノートブックに安全なクラウドコンピューターを割り当て、より深い研究、分析に役立つコードの記述および実行を可能にする。さらに、100種類以上のソフトウェアスキルを提供し、ノートブック内のソースコードの理解を容易にするという。

Web版のProユーザーにも展開予定

アップグレードはプランごとに段階的な展開を実施する。スケジュールは次のとおり。

Google AI Ultraユーザー - 7月16日提供開始

AI Ultra Access、AI Expanded AccessのWorkspaceビジネスユーザー - 7月16日提供開始

Web版のすべてのProユーザー - 今後数週間以内

Geminiエコシステムとの統合を推進

Googleはサービス全体の連携を順次強化していく方針だ。すでにGeminiアプリとGemini Notebookの完全な同期を実現し、アプリからノートへのアクセスおよび作成が可能とされる。

さらにGoogle検索のAIモードにも直接組み込む計画を発表。将来的にはGemini Notebookを調査、分析の中核的なワークスペースに進化させたい考えとみられる。

Gemini Notebookの詳細、現在の提供状況、知的財産の取り扱いなどについては公式ヘルプ「Gemini Notebook の詳細 - パソコン - NotebookLM ヘルプ」から確認できる。