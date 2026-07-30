BBIXは、BBSakura Networksと共同で提供するクラウド型ネットワークサービス「OCX」(Open Connectivity eXchange)の「Cloud Connection」において、Amazon Web Services(AWS)との接続拠点を大阪エリアに追加し、7月28日から提供開始。大阪エリアのAWS接続拠点は、既存の「Equinix OS1」と合わせて2拠点となる。

Cloud Connectionは、OCXを経由してパブリッククラウドに接続するための仮想インターフェース。大阪エリアのAWS向け接続拠点として、既存のEquinix OS1に続き、Telehouse Osakaを追加したかたちだ。

単一拠点で障害が発生した場合でも、大阪エリア内の別拠点でサービスを継続できるため、より高い可用性と安定性を備えたサービスを利用できるようになる。OCXの利用者は、複数のクラウド接続拠点から接続先を選べるとしている。

OCX経由のAWS接続先は以下の5拠点。