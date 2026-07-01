BBIXと石川コンピュータ・センター(ICC)は、ICCが運営する「白山データセンター」内に、クラウド基盤サービス「OCF」(OCX Compute Fabric)の接続拠点を開設。同拠点でのOCF提供開始を6月30日に発表した。

白山データセンターにおけるOCFの提供イメージ

OCFは、BBIXとIDCフロンティアが提供する地域分散型のクラウドサービス。BBIXと子会社のBBSakura Networksが提供するクラウド型ネットワークサービス「OCX」(Open Connectivity eXchange)を活用し、各地域のデータセンターにクラウド基盤を分散配置することで、利用者の拠点に近接したセキュアで低遅延なクラウド環境を提供するとしている。

ICCは、既存のOCX接続拠点、ISP事業、地域データセンターの特長を生かす白山データセンターにOCFを加えることで、ネットワークとクラウド基盤を強化した。これにより、オンプレミス環境やハウジングサービスとの連携など、可用性・拡張性の高いハイブリッド構成を構築できるという。

同拠点では、高い安定性と拡張性を備えた基盤のもと、仮想サーバ、ストレージ、ネットワーク、セキュリティを統合的に管理できるクラウド環境を提供する。また、ネットワークからクラウドまでを一体的に管理できるため、障害発生時の切り分けや復旧対応の迅速化が可能になるとしている。

加えて、帯域、遅延、経路を考慮した設計により、安定した通信環境を構築できるとのことだ。セキュリティ要件やライセンスの制約によりクラウド移行が難しい重要システムについても、強固なセキュリティレベルを維持しながら、クラウド上のシステムと連携できるとしている。

ICCはネットワークセンターとしての強化を進めており、BBIXとICCは今後もOCXを基盤としたネットワークの高度化と、OCXと連携したOCFによるデジタル基盤の活用を推進。利用者の事業継続性向上に寄与していく。