BBIXとゲットワークスは、BBIXのクラウド型ネットワークサービス「OCX」(Open Connectivity eXchange)に関する協業契約を締結したと7月29日に発表。この契約に基づき、BBIXはゲットワークスの「鹿児島出水データセンター」(鹿児島・出水市)に、OCXの接続拠点を8月1日に開設する。

今回の協業イメージ

両社は、OCXを共同提供するBBSakura Networksを含む3社で連携し、新潟県湯沢町の2拠点に続く国内3拠点目として、分散データセンター活用に向けた接続環境を拡充する。

OCXは、ソフトバンクの子会社でインターネットエクスチェンジ(IX)事業を手がけるBBIXと、その子会社でネットワークソリューション事業を展開するBBSakura Networksが共同で提供するクラウド型ネットワークサービス。

OCXを通じて、クラウドサービスやデータセンターへの高いセキュリティと拡張性、低遅延性を備えたネットワーク接続をオンデマンドで提供するという。

ゲットワークスは、「必要な場所に、必要なインフラを」というビジョンの下、コンテナ型データセンターの設計・構築やAI/水冷GPUインフラの提供を主力事業とするインフラ企業。完全自社設計と国内生産により短納期化とコスト削減を実現し、大規模災害や有事への対策に特化したシェルター型コンテナも展開している。地域に根差したコンテナ型データセンターを軸とする事業を手がけている。

ゲットワークスは2025年9月、新潟県湯沢町の「湯沢GXデータセンター」と「湯沢01データセンター」にOCXの接続拠点を開設した。今回、新たに鹿児島出水データセンターに拠点を開設することで、BBIXやBBSakuraとの協業をさらに拡大するとともに、これまで進めてきた戦略的な営業連携を加速させ、販売・マーケティング施策を展開していくとしている。

3社はそれぞれの強みを生かし、全国のデータセンターやクラウドサービスへの閉域接続を迅速に提供することで、分散データセンター活用における可用性の向上を推進。今後も連携して、全国の自治体や企業のDX推進やBCP対策の強化を支援していくという。