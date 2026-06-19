Neowinは6月17日(米国時間)、「Microsoft will finally let you sign in to Edge with a Google account - Neowin」において、Microsoft EdgeにGoogleアカウントによるサインイン機能が追加されると伝えた。

Microsoft Edgeのサインイン画面

GoogleアカウントでEdgeにサインイン可能に

MicrosoftはMicrosoft 365ロードマップ「ID:565860」において、このことを発表した。Microsoft Edgeのユーザーは、プロフィールメニューおよびEdgeのサインイン画面から、MicrosoftアカウントまたはGoogleアカウントを使用してサインインできるようになる。

この機能を使用することで、Googleアカウントのみ保有しているユーザーも、Edgeの同期機能を利用できるようになる見込み。なお、MicrosoftアカウントとGoogleアカウント間の同期や、Googleサービスへのシングルサインオン(SSO: Single Sign On)の可能性については確認できていない。

対象オペレーティングシステムはWindowsおよびmacOSのみ。ロールアウト開始は7月以降が予定されている。企業のIT管理者は、「NonMicrosoftAccountSignInEnabled」ポリシーを使用することで機能の利用可否を調整できる。

Edgeシェア拡大への布石か

Microsoftは従来、Edgeの同期機能にMicrosoftアカウントを必要としていた。しかし今回、Googleアカウントでも利用可能になることで、既存のGoogleユーザーがEdgeを試しやすくなる。

特にGoogleサービスを日常的に利用するユーザーにとっては、Microsoftアカウントの新規作成が不要になるため、Edge導入時のハードルが下がる可能性がある。

Microsoftがどの程度の利用拡大を見込んでいるのか注目される。