マウスコンピューターは7月21日、ゲーミングパソコンブランド「G TUNE」において、プロeスポーツチーム「DetonatioN FocusMe」（以下、DF）とのコラボレーションモデルに、AMD Radeon RX 9070 XTを搭載したモデルを追加したと発表した。

AMD Radeon 搭載「G TUNE FG-A7A7X（DFMコラボPC）」

コラボモデルの特徴

コラボモデルは、G TUNEと同チームの理念を融合し、競技シーンで求められる性能と、DFMの世界観を体現するデザインを実現しているほか、G TUNEのブランドミッションである「プロフェッショナルに応えるハードウェア」を反映している。

スペックだけでなく、DFMブルーのLEDやオリジナルサイドパネル、描き下ろし壁紙など、ファンの情熱に応える特別仕様となっている。

主要機能

快適な長時間プレイを可能にする冷却性能を実現するため、フロントからのエアフローも考慮したスリットデザインに、最大で7個の空冷ファンと2基の大型360mm水冷ラジエーターを搭載可能な設計を採用。

電源ユニットは専用シュラウド内に配置することで、ケース内の主要なPCパーツと熱源を分離し、独立したエアフローで冷却する構造となっている。

DetonatioN FocusMeとのコラボデザインが施されたガラスサイドパネル越しに、インテリアライティングで照らされた内部パーツと稼働状態を確認できる。本体のボトム、トップ、サイドの通気口には、水洗いもできる取り外し可能なダストフィルターが装着されており、メンテナンスも円滑に行える。

新モデルのスペック

これまで、NVIDIA GeForce 搭載を搭載したコラボモデルとして、「G TUNE FG-A7G70（DFMコラボPC）」「G TUNE FG-A7G80（DFMコラボPC）」「G TUNE FG-A7G80（DFMコラボPC）」を販売していた。

ここに、AMD Radeon 搭載モデルとして「G TUNE FG-A7A7X（DFMコラボPC）」が加わる。グラフィックスはAMD RADEON RX 9070 XT、メモリは32GB、ストレージ：2TB （NVMe Gen4×4)を搭載。

同製品の発売に合わせ、DetonatioN FocusMe所属のなるおさん、Yutaponさんが出演する特別動画が公開された。