Neowinは7月23日(現地時間)、「Microsoft wants to make Copilot an integral component of Outlook classic - Neowin」において、MicrosoftがOutlookクラシックにCopilot専用の入口を追加し、2026年8月から全環境へ順次展開する計画を明らかにしたと報じた。Microsoft 365ロードマップのID 567007に載る内容で、従来よりもAI機能へ入りやすい構成へ改める。

OutlookクラシックにCopilot専用ボタンを追加

新たな入口は、Outlookクラシック内でCopilotを呼び出すための専用ボタンとして用意される。Microsoftは、Word、PowerPoint、Excel、Web版Outlook、新Outlookなどで採用するCopilotの配置や操作感とそろえる方針を打ち出している。各アプリでは画面上部にCopilotの入口があり、開いている文書、表計算、プレゼン資料、メールなどの文脈と、Microsoft 365内の情報を利用してAI支援へ接続する。

Outlookクラシックでの具体的な配置場所は公表されていない。Neowinは、Web版Outlookと同じく、画面上部のリボンに置かれる可能性が高いと見ている。Office系アプリでは、作業領域の上に浮かぶDynamic Action Buttonも導入例があるが、この配置には否定的な反応が寄せられた。Microsoftは固定的な運用を見直し、利用者が従来位置へ戻せる選択肢を用意した経緯がある。今回のOutlookクラシック版で同じ方式を採るかは示していない。

今回の変更は、Microsoftが掲げるCopilot Design Systemの一部に位置づけられる。同社は、AIを前面に据えつつ、意図が伝わり、人間味を感じられる設計を目指すとしている。Copilotを特別な追加機能として奥に置くのではなく、日常的に使うアプリの主要操作へ組み込み、文書作成、分析、会議準備、メール処理などへ接続しやすくする構想が背景にある。

Outlookクラシックでは、会議関連機能の見直しも進む。MicrosoftはMeeting Insightsを廃止し、Copilotを基盤とする代替手段の利用を促す方針を示している。会議情報の確認や関連資料の把握を、従来の専用機能からCopilot中心の利用形態へ移す流れとなる。専用入口の追加は、こうした製品設計の転換と同じ方向を向く施策だ。

Microsoft製品で進むCopilot配置の統一

今回明らかになった計画は、Outlookクラシック単体の画面変更にとどまらない。Microsoftは各製品におけるCopilotの配置や操作性を統一し、AIをMicrosoft 365の基本要素として定着させる戦略を進めている。Copilotを日常的な操作の導線に組み込むことで、文書作成やメール処理などの作業中にAIを利用しやすい環境を目指している。

その取り組みはOutlookクラシック以外にも広がっている。MicrosoftはWindows 11のファイルエクスプローラーでも、Insiderビルドのホーム画面にCopilot専用ボタンを追加しており、OSやMicrosoft 365各製品で利用経路を統一する方向性を示している。利用者はアプリごとにCopilotの場所を探す手間が減り、開いている内容を起点にAI機能を呼び出しやすくなる。

Neowinは、Outlookクラシックへの専用入口の追加も、この統一戦略の一環だと指摘している。Outlook各版との画面構成をそろえる狙いから、今回の変更は実現する可能性が高いとの見方を示している。

展開開始は2026年8月を予定し、対象はOutlookクラシックの全環境。ただし、Microsoft 365ロードマップに記載された日程は確定ではなく、顧客からのフィードバックや品質確認、技術的な要因などにより延期や中止となる可能性がある。配置の詳細についても現時点では公表されておらず、正式な案内が待たれる。