ソフトバンクは、企業が生成AIをはじめとするAIを安全・安心に活用できる体制構築を支援する「AIガバナンス策定支援サービス」を7月13日に提供開始。自社で実際に運用している規程やガイドラインなどを基にしたテンプレートと、インキュデータによるコンサルティングを組み合わせ、企業に応じたAIガバナンス体制の構築を支援する。

生成AIをはじめとするAI技術の活用が急速に進む一方、情報漏えいやハルシネーション(事実に基づかない情報を、生成AIがあたかも根拠があるかのように出力する現象のこと)、著作権侵害、バイアス、不適切な利用などAIに起因するさまざまなリスクへの対応が企業の重要課題になっている。

ソフトバンクは、AIの適切な活用を通じて安全・安心なサービスを提供するため、「ソフトバンクAI倫理ポリシー」を2022年7月に策定。AIガバナンス基本規程や各種ガイドライン、チェックシートなどを整備して社内のAIガバナンスを推進してきた。

今回のサービスでは、こうした自社での運用を通じて蓄積した知見を反映し、汎用化したテンプレートを提供する。ゼロベースで文書を作成する場合と比べて、策定にかかるコストを削減し、迅速な体制整備を支援するという。

基本パッケージには、AIガバナンスに関する基本ルールや役割、責任範囲などを定める基本規程のほか、AIの企画・開発・利用・運用に関する注意事項をまとめたガイドライン、ユースケース別のリスクを確認するチェックシートが含まれる。

また、データ×AIコンサルティングを手掛けるインキュデータと連携し、企業の業種やAIの利用状況、組織体制に応じて規程類をカスタマイズする。業務・管理プロセスの構築や組織体制の検討、運用の定着まで伴走型で支援するほか、法規制の動向に合わせたドキュメントの更新にも継続的に対応するとしている。