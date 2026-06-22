ソフトバンクは、同社が提供する法人向けAIエージェントプラットフォームサービス「AGENTIC STAR」が、ビジュアルコミュニケーションプラットフォーム「Canva」とのMCP連携に対応したと6月22日に発表。AIエージェントを活用し、より高品質で効率的な資料作成を実現するとしている。

AGENTIC STARは、業務ゴールを理解して、担当者と連携しながらタスクを自律的に進めるAIエージェントをSaaSとして提供し、その構築と運用も可能にするプラットフォーム。AIが既存システムと安全に連携するための公開仕様のひとつである「MCP」(Model Context Protocol)に対応している。

Canvaは、プレゼンテーション資料や提案書、SNS投稿、ポスター、動画、ロゴといったさまざまなコンテンツをユーザーが作成できるプラットフォームで、多彩なテンプレートや画像素材などをそろえている。

企業においては、提案資料やプレゼンテーション資料の作成に多くの時間と工数がかかっており、資料の品質は作成者のデザインスキルに左右されることも少なくない。

AGENTIC STARでは従来から資料作成の企画や構成案の作成に対応している。今回の連携によって、Canvaを利用する企業は、そのデザインアセットを活用した資料作成も可能になる。プレゼン資料や提案書などの作成における、業務効率化と生産性向上を支援するとともに、分かりやすく訴求力のある資料の作成を支援するとのこと。

今回の連携の主な特長は2点。

ひとつは「AIエージェントによる資料作成支援」で、ユーザーの指示に基づき、プレゼンテーションや提案書を作成するための情報整理から構成案作成、資料作成までを支援する。

もうひとつは「Canvaのデザインアセット活用」。Canvaのテンプレートや画像、アイコンなどのデザイン素材を使って、視認性や訴求力の高い資料作成を実現するという。

ソフトバンクは今後も、AGENTIC STARにおける外部サービスとの連携を拡充し、企業内に分散するデータや業務基盤を横断的につなぐことで、より実用的で高度なAIエージェントの活用を支援。企業の業務変革や生産性向上に寄与していくとしている。