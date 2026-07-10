Neowinは7月8日(現地時間)、「Microsoft is making Copilot harder to ignore with new Forms and Word for iPad features - Neowin」において、Microsoft FormsおよびWord for iPadのAI機能が強化されたと伝えた。

Word for iPadでCopilotとの共同編集機能が利用可能になった（出典：Microsoft）

Microsoft FormsがCopilotチャット連携に対応

オンラインアンケートサイト「Microsoft Forms」では、Microsoft 365 Copilotチャットとの連携機能が組み込まれた。利用者は画面右下に表示される動的アクションボタン(DAB: Dynamic Action Button)からチャット画面を開き、現在編集しているフォームの内容をAIと共有し、支援を受けられるようになる。

具体的には設問の配置や構成の改善案の提示、不足している質問や設定の矛盾も指摘可能。複数項目の一括編集機能に対応し、回答結果を整理した要点の提示にも対応する。

さらに、AIによる基本的な分岐ロジックの構築が利用可能。ただし複雑な分岐には対応しておらず、作成者が内容を確認し、必要な修正を加えることが求められる。

新しいCopilot in Formsは、Microsoft 365の法人向けCopilotライセンスを保有する顧客向けに提供を開始した。一方、個人向けライセンスでは従来のCopilot連携が維持される。

Word for iPadでCopilotとの共同編集が可能に

Word for iPadにも新機能が追加された。デスクトップ版やWeb版、その他モバイル版で提供済みだったCopilotとの共同編集機能がiPad版でも利用可能になった。

利用者は「ドキュメント編集」をクリックし、CopilotボタンをクリックすることでCopilotとのチャットを開始できる。チャットでは粗い文書の推敲、全体をまとめた要約の挿入などを指示することが可能で、Copilotは進捗状況を通知しながらタスクの完遂を試みる。

Microsoftは利用時のコツとして、具体的な指示が重要と説明。「データを更新して」よりも「X月Y日のメールの図で表を更新して」といった指示の方が望む結果を得やすくなるとしている。

ドキュメントの「変更履歴の記録」設定は、Copilotによる編集にも適用される。一方、新しい文書の作成、編集中の文書内への画像追加、コメントの追加や編集には未対応とのこと。

同機能はWord for iPadバージョン2.109(ビルド26051516)以降を使用しているMicrosoft 365 Copilotライセンスの顧客に提供を開始した。Microsoftは要望などの意見がある顧客に対し、ヘルプ→フィードバックからの情報提供を募集している。