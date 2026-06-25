Neowinは年6月22日(現地時間)、「Microsoft admits one of the most crucial Outlook features is currently broken」において、Mac版メールクライアント「従来の Outlook for Mac」で返信メールに元のメール本文が含まれない問題が発生していると伝えた。

Microsoftはこの問題を把握しており、現在は修正に向けて調査を行っている段階だという。

Mac版Outlookで返信メールに元のメール本文が表示されない不具合が発生している 出典：Microsoft

バージョン16.110への更新で返信本文が表示されない不具合

この問題は、「従来の Outlook for Mac」をバージョン16.110（26061317）にアップデートした場合に発生するようだ。Microsoftは現在、Windows版と同様にMac版のOutlookについても新アプリへの移行を進めている。「従来の Outlook（レガシーOutlook）」というのは旧来からあるアプリを指す。

最初の報告はMicrosoft Build 2026公式サイトのフォーラムに寄せられたユーザー投稿だった。このユーザーは「Outlook for Mac [バージョン16.110 (26061317)]をアップデートした後、メールに返信する際に返信ウィンドウに元のメッセージが表示されなくなった」と報告している。

本来であれば、返信メールを作成する際には、コンテンツの下部に元のメールのヘッダーと本文が記入されるはずだ。しかしアップデート後は、ヘッダーのみが記入され、本文が空白になってしまうという。

フォーラムへの投稿と同時期に、Microsoftは公式サイトに新しいサポート文書を掲載し、この問題について報告した。

現在は原因を調査中であり、追加の情報が得られた際にはこのサポート文書を更新するとのことだ。

回避策は「新しいOutlook」への切り替え

本稿執筆時点ではまだ修正バージョンはリリースされていないが、Microsoftは回避策として新アプリの方の「Outlook for Mac」への切り替えを推奨している。従来のOutlook for Macは2026年10月1日（一部のライセンスでは2029年10月9日）にサポートが終了するため、すでに移行の準備ができているユーザーは、早い段階で新アプリへの切り替えを実施するのがいいだろう。新アプリへの移行についての詳細は下記サポートページにまとめられている。

旧バージョンへのダウングレードでも回避可能

それ以外の回避策としては、従来のOutlook for Macをバージョン16.109.3以前に戻す方法がある。MicrosoftスタッフのJayden-P氏は、フォーラム投稿への返信で、16.109.3などの以前のバージョンではこの現象が発生しないことを確認したと報告している。したがって、現在インストールされているOutlookを削除し、バージョン16.109.3を再度インストールすることで、一時的に問題は回避可能だという。古いバージョンは下記ページからダウンロードできる。

古いバージョンをインストールした場合、問題が解消するまでの間は、自動更新を無効にしておく必要がある。

サポート終了も予定されていることから、利用を継続する場合は新しいOutlookへの移行を検討したい。