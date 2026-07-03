Neowinは7月1日(米国時間)、「Microsoft admits a default Windows 11 feature is quietly gobbling up massive disk space - Neowin」において、Windows 11からディスク容量を不当に消費する不具合が発見されたと報じた。

Microsoftのコミュニティサイトに寄せられた報告によると消費量は環境に依存し、際限なく消費する可能性があるという。実際に報告された消費量は数十～数百GBの範囲に収まっているが、空き容量が0バイトだったとの報告例もある。

Windows 11でディスク容量が異常に消費される不具合が確認された

1時間に数百MB増えるケースも

不具合の原因は、CapabilityAccessManagerサービスのデータベースファイル「CapabilityAccessManager.db-wal」の肥大化とみられる。本来このデータベースファイルは毎月リフレッシュされるはずだが、一部環境で肥大化を続けるという。

ファイルの増加速度は環境に依存する。影響の大きい環境では1時間あたり数十～数百MBの速度で増加したとの報告を確認できる。

KB5095093で修正、7月の更新にも反映予定

この不具合はWindows 11バージョン25H2および24H2向けのプレビュー更新プログラム「KB5095093」で修正された。6月29日に修正が追加されており、この日以降にインストールしたすべてのデバイスを対象に修正される。

インストール済み環境への適用方法については、Microsoftは現時点で詳細を明らかにしていない。

なお、KB5095093に含まれる修正は、7月のセキュリティ更新プログラムにも導入が予定されている。KB5095093のインストールを見送った場合や、アップデートが不確かな場合においても、次回以降のセキュリティ更新プログラムをインストールすることで修正される見込みだ。