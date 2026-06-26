Neowinは6月23日(米国時間)、「Microsoft outs Windows 11 KB5095093 with long list of new features - Neowin」において、Windows 11のプレビュー更新プログラム「KB5095093」のすべての新機能および機能の改善を紹介した。

Windows 11のWindows Update画面。KB5095093では更新の一時停止機能の改善をはじめ、多数の新機能・機能改善が追加された

KB5095093の新機能および機能の改善

Windows 11バージョン25H2および24H2向けのプレビュー更新プログラム「KB5095093」には、多数の新機能および機能の改善が含まれている。

機能の大部分は段階的な展開の対象となっており、更新プログラムをインストールしても直ちに利用できるとは限らないため注意が必要。幅広いユーザーへの展開は、7月14日のセキュリティ更新プログラム以降が見込まれている。

エクスプローラー

エクスプローラーのホーム画面上にあるファイルをマウスホバーした場合に、「ファイルの場所を開く」、「Copilotに質問」などのコマンドがクイックアクションとして表示されるようになった

エクスプローラーの起動速度およびパフォーマンスを改善した

エクスプローラーを管理者モードで起動した場合に、OneDriveショートカットが動作しなくなる不具合を修正した

エクスプローラーのホーム画面において、OneDriveファイルが「お気に入り」セクションに重複表示される不具合を修正した

エクスプローラーのアドレスバーが二重バックスラッシュおよび引用符をサポートした。また、アドレスバーのドロップダウンメニューが開いたままになる不具合を修正した

エクスプローラーの名前変更時に発生するテキストの選択異常および変更遅延の不具合を修正した

explorer.exeの信頼性を改善した。具体的にはサードパーティの認証情報プロバイダーに関連するログイン画面およびロック画面の問題の修正、タスクバーアイコンが空白の灰色プレースホルダーとして表示される不具合の軽減、OneDrive同期中にエクスプローラーで「ホーム」に移動する際の操作性が改善された

タスクバー、UI

タスクバーのウィジェットを刷新した。マウスホバーによるウィジェット表示の廃止、通知やバッジの抑制など、従来の過剰な演出を縮小する

タスクバーの配置を「左寄せ」に設定している場合、タスクバーの左端クリックでスタートメニューを開くことができる。この動作の信頼性が向上した

タスクバーの通知バッジが正しく表示されない不具合を修正した

位置情報サービスを無効にした場合に、いくつかの項目が設定可能な状態で維持される。この動作がユーザーを混乱させる可能性があるため、位置情報サービスの- 無効化に連動してこれら設定もグレー表示になるように変更した

ゴミ箱内のアイテムを削除する際に、内部ファイル名が誤って表示される不具合を修正した

Windows Update、システム

Windows Updateの「更新の一時停止」の上限を撤廃した。従来は5週間を超えて更新を止めることはできなかったが、今後は最大35日、上限無しで一時停止できるようになる。さらに、日付選択もカレンダーコントロールに変更される

システム全体を数時間または数日前の状態に回復する「ポイントインタイムリストア」を導入した

メモリ管理ポリシーを改善した。これによりメモリーを32GB以上搭載したPCでは、より大規模なローカルAIモデルが実行できる

システムをシャットダウンする際のバックグラウンドインテリジェント転送サービス(BITS: Background Intelligent Transfer Service)のシャットダウン時間が短縮された

新しいセキュアブート証明書を自動的に受信するデバイス範囲を拡大した

設定アプリの「システム」→「リモートデスクトップ」からリモートデスクトップを有効に切り替えた際に表示されるダイアログのデザインを刷新した

Bluetooth、プリンタ

Bluetooth接続の信頼性、デバイスの互換性、オーディオの安定性などを改善した。ハンズフリーデバイスのミュート状態と、Windows内部のマイク状態がずれる不具合も修正される

AirPodsのペアリングモードにおける認識速度を向上。Beats Studio Proヘッドホンのマイクの信頼性も向上した

Bluetoothデバイスの削除時にエラーメッセージ「削除に失敗しました」を誤表示する不具合を修正した

休止状態からの復帰時におけるBluetoothオーディオデバイスの再接続時間を短縮した

Bluetoothのペアリングを完了している携帯電話から発信した場合に、着信音を携帯電話側で再生し、PC側で通話に応答した時点で初めてPC側に切り替わるように変更した

Windowsの「応答不可モード」を有効にした場合、ペアリングされた電話からの着信音がPC上で鳴らないように変更した

新しいプリンタをインストールする場合、対応機器ではIPPがデフォルトで選択される

アクセシビリティ

アクセシビリティ機能「スクリーンティント」を導入した

「拡大鏡」が拡大率の直接入力をサポートした

「拡大鏡」を有効にした場合に、拡大鏡バーから直接拡大率を変更できるようになった

音声アクセスおよび音声入力がフランス語、ドイツ語、スペイン語をサポートした

ネットワーク、仮想化、企業向け

機密仮想マシン(CVM)のネットワークスループット向上を目的にSR-IOVをデフォルト使用する。また、Hyper-V仮想ネットワーク設定を改善した

Windowsネットワークスタックの信頼性が向上した。Wi-FiやIPv6 VPNを改善した

VPNを使用したミラーリングネットワークモードにおけるWSLの動作を改善した

ドメインコントローラー間のNetlogonセキュアチャネル接続を改善した

共有ネットワークリソースへの接続を改善した

その他の改善

このほか、オーディオ、検索、タッチパッド、複数ディスプレイ環境など、細かな改善や不具合修正も多数含まれている。