Neowinは6月25日(米国時間)、「Windows 10 quietly gets one more year of support and updates - Neowin」において、Windows 10の拡張セキュリティ更新プログラム(ESU: Extended Security Update)が1年延長されたと報じた。

この変更は一般顧客向けに限られ、企業向けの拡張セキュリティ更新プログラム(以下、ESU)に変更はないとされる。

Microsoft Storeで提供されるWindows 10 Consumer Extended Security Updates（ESU）

既存ユーザーは自動延長、新規登録も2027年まで可能

Microsoftは一般顧客向けESUの情報提供サイトにおいて次のように発表し、期限の延長を明らかにした。

「2027年10月12日にプログラムが終了するまで、いつでもESUに登録できます。すでに登録している場合は、その日まで自動的に補償が継続されますので、手続きは不要です」

明示的に期限の延長を発表したわけではないが、期日を「2027年10月12日」としている。従来の期日が2026年10月13日だったことを踏まえると、1年間の延長を発表したと捉えることができる。

新規登録の期限も発表のとおり2027年10月12日まで延長される。既存の登録済みユーザーは何もする必要はなく、自動的に期限が延長される。

なぜMicrosoftは期限を延長したのか

WindowsのESUは、サポート終了後にセキュリティ更新プログラムを継続提供するオプションプログラムだ。従来は企業向けの移行期間として提供されてきたが、Windows 10からWindows 11への移行はPCの買い替えを伴う可能性が高く、十分な猶予が必要なことからWindows 10では一般顧客向けにも提供が行われている。

当初計画における一般顧客向けの提供期間は、2025年10月14日から2026年10月13日までの1年間。Microsoftとしてはこの期間中にWindows 11への移行が進むことを期待していたとみられる。

ところがAI需要を背景としたメモリ価格の上昇などにより、PC価格は上昇傾向にある。最近ではメモリ容量を8GBに抑えた廉価モデルの値上げまで発表される状況だ。

この市場変化はWindows 11の移行にも影響したとみられ、ここ数か月のWindowsバージョン別シェア推移も動きが鈍くなりつつある。PC価格は少なくとも2027年一杯まで高止まりを続けると予想されており、10月13日までの移行は困難な状況と言わざるを得ない。

Microsoftは延長理由を説明していない。ただし、今回の変更は大きな発表ではなくESUの案内ページで静かに更新されており、Windows 11への移行状況を踏まえた現実的な判断だった可能性がある。