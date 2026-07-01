Windows Latestは6月30日(現地時間)、「Microsoft 365 apps downloaded via MS Store is losing support on Windows 11, verify if you're affected」において、Microsoft Store経由でダウンロードしたMicrosoft 365アプリのサポートがまもなく終了すると報じた。

Microsoft StoreからMicrosoft 365アプリをインストールし、移行作業を行っていないユーザーが影響を受けるという。

昨年に続き2度目の注意喚起

同件については2025年7月に注意喚起が出ている。それにもかかわらず、Microsoftがサポート文書「End of support for the Microsoft Store installation type of Microsoft 365 Apps | Microsoft Support」を更新し、2度目の注意喚起を実施したことが明らかになった。

サポート終了後は更新プログラム提供なし

まずは、自分のMicrosoft 365アプリが対象かどうか確認しよう。「ファイル」→「アカウント」→「バージョン情報」からインストールタイプを確認できる。

Microsoft 365アプリはインストールタイプとして「Microsoft Store」および「Click-to-Run」の2つが存在する。このうち前者のMicrosoft StoreからインストールしたMicrosoft 365アプリのサポートが2026年12月に終了する。

サポート終了後はセキュリティ更新プログラムの提供が停止される。新しい脆弱性への対処ができなくなるため、期日までに「Click-to-Run」へ移行することが強く推奨されている。

現在のインストールタイプは次の手順にて確認することができる。

WordやExcelなどのMicrosoft 365アプリを起動する

「ファイル」→「アカウント(またはOfficeアカウント)」をクリックする

「製品情報」の下にある「バージョン情報」をクリックする

「Version xx Build xx」に続くインストールタイプを確認する

Click-to-Run版への移行方法

インストールタイプがMicrosoft Storeのユーザーは、Click-to-Runに移行する必要がある。手順は次のとおり。

ドキュメントを保存して、アプリを終了する

Microsoft 365アプリのインストーラーをダウンロードして実行する

ダウンロード方法を含めたインストール手順の詳細は、公式サポートの「Download, install, or reinstall Microsoft 365 or Office 2024 on a PC or Mac | Microsoft Support」から確認することができる。