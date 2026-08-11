Windows Latestは、「Microsoft is burying Windows 11's legacy UI one by one, and AutoPlay is next for WinUI 3」において、indows 11の自動再生ダイアログ「AutoPlay」が刷新され、ダークモードに対応する可能性があると伝えた。

Windows Latestによると、今回の変更は単なるデザイン変更ではなく、Microsoftが進めているWindowsシェルのWinUI 3への移行の一環とみられる。AutoPlayはUSBメモリやSDカードを接続した際に表示される機能で、Windowsに長く残る従来型UIの一つだ。

AutoPlayをWinUI 3で再構築、ダークモードにも対応か

Microsoftは7月31日、「Windows quality: an update on the commitment we made in March | Windows Insider Blog」において、Windowsシェルの多くの部分をWinUIに移行すると発表した。具体的な説明は次のとおり。

「WinUI 3の基盤を強化し、ウィジェットや新しい「ファイル名を指定して実行」エクスペリエンスなど、Windowsシェルのより多くの部分へと適用範囲を拡張しました。また、自動再生ダイアログやファイル/フォルダーのプロパティダイアログも、Windows Insider Preview Experimentalビルドに近日中に導入予定です。さらに、メモリー効率と応答性を大幅に改善するこれらの取り組みは、Windows 11およびより広範なアプリケーションエコシステムの近代化を加速するプラットフォーム基盤をも強化しています」

この説明中ではダークモードの対応をうたっていないが、Windows Latestによるとこの内容は自動再生ダイアログの再構築を意味するという。Windows Latestは、WinUI 3で再構築されることで、Windows 11の標準的なテーマやスケーリング、スタイルが適用され、ダークモードにも対応する可能性が高いとみている。

WinUI 3移行でメモリ効率と応答性も改善へ

Microsoftの発表では、メモリ効率が大幅に改善されることも明かされた。Microsoftは、WinUI 3の基盤強化やWindowsシェルへの適用拡大とあわせて、メモリ効率と応答性を大幅に改善する取り組みを進めている。Windows 11のUIを近代化するだけでなく、システム全体の効率改善につなげる狙いがある。

Microsoftは近日中にExperimentalビルドへ導入するとしており、まずはWindows Insider向けにテストが進められる見込みだ。