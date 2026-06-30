Windows Latestは6月25日(現地時間)、「8 inbox Windows 11 apps are getting a major update, here's a closer look」において、Windows 11の標準アプリがアップデートされたと伝えた。

今回新たにアップデートされたアプリはメモ帳のみ。6月12日にアップデート済みの電卓、カメラ、クロック、メディアプレーヤー、ペイント、フォト、サウンドレコーダーは展開対象が拡大された。

Windows 11のメモ帳。タブ機能や書式設定など、モダンな編集機能を備える

起動速度向上や検索通知を改善

Microsoftは6月24日(米国時間)、Windows Insider ProgramのExperimental、Experimental(26H1)、Experimental(Future Platforms)、Beta、Beta(26H1)、Release Previewチャネル向けにメモ帳バージョン11.2605.29.0をリリースした(公式発表：「Notepad release notes - Windows Insider Program | Microsoft Learn」)。

新機能および修正内容の概要は次のとおり。

起動速度が向上した

特定のプレーンテキストファイルを開いた際に、正しく表示されない不具合を修正した

「新しいタブの追加」ボタンにマウスホバーすると、ショートカットキー「Ctrl+N」を表示するように変更した

スペルチェックの下線がクリアされずに残る不具合を修正した

検索時にヘルプヒントが残ってしまう不具合を修正した

検索結果が見つからない場合のポップアップメッセージをインラインヒントに変更した

ラップアラウンド(検索の折り返し)が無効になっている場合に、「文書の先頭/末尾に到達しました」と通知するように変更した

インデントされたリストの後の段落が、誤ってインデントを継承する不具合を修正した

Visual Studioからコピーしたコンテンツを貼り付けるとクラッシュする不具合を修正した

スペイン語およびポルトガル語のキーボードレイアウトに影響するショートカットキー「Ctrl+A」の競合を修正した

他の標準アプリも対象チャネルを拡大

メモ帳を除く6月12日にアップデート済みのアプリは、6月24日からBetaおよびRelease Previewチャネルにも展開される。すでにExperimental、Experimental(26H1)、Experimental(Future Platforms)チャネルに展開済みのため、メモ帳と同様にすべてのチャネルに展開対象を拡大することになる。