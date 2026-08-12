米OpenAIは8月11日（現地時間）、Linux向け「ChatGPT」デスクトップアプリをプレビュー版として公開した。日常的な質問や対話に使う「Chat」、複数工程にまたがる長時間の作業や成果物の作成を担う「Work」、ソフトウェア開発に特化した「Codex」を1つのデスクトップアプリから利用できる。

対応するLinuxディストリビューションは、Ubuntu 24.04 LTS／26.04 LTS、Debian 13、Fedora 43／44のデスクトップ版である。x64とARM64の両アーキテクチャに対応し、インストール用パッケージとして「.deb」と「.rpm」を提供する。

Linux版の投入は、単なる対応OSの追加以上の意味を持つ。Linuxでは、これまでもWebブラウザ経由でChatGPTを利用できたほか、Codexについてもローカル環境で動作する「Codex CLI」やIDE拡張機能が提供されてきた。

デスクトップアプリでは、対応するLinux環境上で、既存のプロジェクトやブラウザを使ったワークフローと組み合わせながら、Chat、Work、Codexを一体的に扱える。ChatとWorkの会話はChatGPT側でまとめて管理され、既存のChatGPTプロジェクトも利用できる。一方でCodexは独立した画面と履歴を維持し、ローカルのフォルダーやリポジトリ、ターミナル、開発ツールと連携する。複数のプロジェクトや長時間のタスクを一覧管理し、生成されたファイルやコードの変更内容を確認できる、視覚的なワークスペースとしての性格を持つ。

ただし、Linux版は現時点でプレビュー段階にあり、macOS版やWindows版との機能差も残る。代表例が、ChatGPTがユーザーの許可を得た上でデスクトップアプリの画面を認識し、クリックや文字入力などの操作を行う「Computer Use」だ。同機能を利用できるのは、現時点でmacOS版とWindows版に限られる。これに伴い、アプリ画面をショートカットで簡単にAIと共有できる「Appshots」や、画面操作（ワークフロー）をスキルとして覚えさせる「Record & Replay」、デスクトップアプリやブラウザに関する音声操作リクエストなど、Computer Useに依存する一部機能もLinux版では利用できない。

Linux版にComputer Useを追加する予定や正式版の提供時期などは、現時点で明らかにされていない。当面はChat、Work、CodexをLinuxのデスクトップ環境に統合することを優先し、そのうえで利用範囲を段階的に広げていくとみられる。