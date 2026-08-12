米OpenAIは8月11日（現地時間）、Linux向け「ChatGPT」デスクトップアプリをプレビュー版として公開した。日常的な質問や対話に使う「Chat」、複数工程にまたがる長時間の作業や成果物の作成を担う「Work」、ソフトウェア開発に特化した「Codex」を1つのデスクトップアプリから利用できる。

対応するLinuxディストリビューションは、Ubuntu 24.04 LTS／26.04 LTS、Debian 13、Fedora 43／44のデスクトップ版である。x64とARM64の両アーキテクチャに対応し、インストール用パッケージとして「.deb」と「.rpm」を提供する。

Linux版の投入は、単なる対応OSの追加以上の意味を持つ。Linuxでは、これまでもWebブラウザ経由でChatGPTを利用できたほか、Codexについてもローカル環境で動作する「Codex CLI」やIDE拡張機能が提供されてきた。

デスクトップアプリでは、対応するLinux環境上で、既存のプロジェクトやブラウザを使ったワークフローと組み合わせながら、Chat、Work、Codexを一体的に扱える。ChatとWorkの会話はChatGPT側でまとめて管理され、既存のChatGPTプロジェクトも利用できる。一方でCodexは独立した画面と履歴を維持し、ローカルのフォルダーやリポジトリ、ターミナル、開発ツールと連携する。複数のプロジェクトや長時間のタスクを一覧管理し、生成されたファイルやコードの変更内容を確認できる、視覚的なワークスペースとしての性格を持つ。

ただし、Linux版は現時点でプレビュー段階にあり、macOS版やWindows版との機能差も残る。代表例が、ChatGPTがユーザーの許可を得た上でデスクトップアプリの画面を認識し、クリックや文字入力などの操作を行う「Computer Use」だ。同機能を利用できるのは、現時点でmacOS版とWindows版に限られる。これに伴い、アプリ画面をショートカットで簡単にAIと共有できる「Appshots」や、画面操作（ワークフロー）をスキルとして覚えさせる「Record & Replay」、デスクトップアプリやブラウザに関する音声操作リクエストなど、Computer Useに依存する一部機能もLinux版では利用できない。

Linux版にComputer Useを追加する予定や正式版の提供時期などは、現時点で明らかにされていない。当面はChat、Work、CodexをLinuxのデスクトップ環境に統合することを優先し、そのうえで利用範囲を段階的に広げていくとみられる。

Yoichi Yamashita

Yoichi Yamashita

好きなアーティストの話で意気投合したニューヨーク州立大学の職員に紹介状を書いてもらい、それを握りしめて渡米。大学時代がちょうどパソコン黎明期と重なり、今よりはるかに高価だったパソコンを好きなだけいじれたおかげか、卒業後はニューヨークのビジネス誌にもぐり込むことに成功。Windows 95発売直前、現在のAIブームに比べるとずっとサブカル寄りで、どこか怪しげな熱気に満ちていた「インターネット」の担当を押し付けられ、以来、IT・テクノロジー畑をふらふらと歩き続けている。

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