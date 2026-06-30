マウスコンピューターは6月30日、法人向けパソコンブランド「MousePro」より、14型ノートパソコン「MousePro C4」の後継モデルおよび、新たに15.6型ノートパソコン「MousePro C5」を発売開始した。

両製品の特長

両製品は、6 コア12スレッド構成のAMD Ryzen 5 7535HS プロセッサを搭載しており、複数の業務ソフトを同時に利用するマルチタスク環境でも快適な操作性を実現する。

DDR5メモリ採用によりデータ転送速度を向上し、企業で求められる生産性向上を支援する。

携帯性を重視した14型のMousePro C4に加え、オフィスでの常設利用に適した15.6型の MousePro C5を追加することで、業務内容に応じた最適なモデルを選択できる。

また、Windows Hello対応の500万画素Webカメラを搭載し、顔認証によるログインが可能なほか、Microsoft Secured-core PC に対応し、ハードウェア・ファームウェア・OS を包括的に保護する。

MousePro C4

MousePro C4は、約1.31kgの本体にモバイルワークに求められる機能を備える。

有線LANポートとWi-Fi 6Eを標準搭載し、オフィスや自宅、外出先などさまざまな環境で安定したネットワーク接続を実現する。

また、動画再生約8時間、最大約17.5時間駆動する（アイドル時）、大容量バッテリーを搭載する。

AMD Ryzenプロセッサ搭載14型ノートPC「MousePro C4

MousePro C5

MousePro C5は14型モデルと比較して表示領域にゆとりがあり、表計算ソフトや業務システム、資料作成など複数の情報を参照しながら行う業務に適している。

HDMIとUSB Type-Cによる映像出力に対応し、外部ディスプレイを組み合わせたマルチディスプレイ環境も構築可能。