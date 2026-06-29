マウスコンピューターは7月11日～7月26日に開催される「バーチャルマーケット2026 Summer」(以下、Vket)への出展出展決定を記念し、Vket推奨パソコンを6月29日より販売開始する。

Vketのマウスコンピューターのブース概要

同社はVketに、メタバース上でオリジナル3Dモデルの制作・販売を手掛けるクリエイター兼配信者「所場」さん監修による特別コラボレーションのブースを設ける。

2026年にブランド誕生10周年を迎えた「DAIV」の歩みをVR空間で表現したデザインに、所場さんならではのクリエイティブな世界観を融合した特別な空間を作り上げた。

来場者自身のPCパフォーマンスを検証できるベンチマークギミック、コラボレーションのために描き下ろされたオリジナルイラストの展示など、ここでしか楽しめないコンテンツを多数用意している。

Vketのマウスコンピューターのブースのイメージ

Vket推奨パソコンの概要

Vket推奨パソコンは、クリエイター向けパソコンブランド「DAIV」のデスクトップシリーズからバーチャルマーケットを快適に楽しみたい方向けのスタンダードモデル3機種、バーチャルマーケットに作品を出展したい方向けのクリエイターモデル3機種を販売する。

大型のフルタワーケースにインテル Core Ultra 7 プロセッサー 270K PlusとGeForce RTX 5060 Tiを搭載し、3DCG制作・動画編集などに対応するミドルレンジモデル「DAIV FX-I7G6T（Vket推奨PC）」は49万9,800円（税込）から。

コンパクトなミニタワーケースにAMD Ryzen 7 9800X3DプロセッサとAMD RADEON RX 9070 XT搭載し、3Dコンテンツ制作、高負荷なクリエイティブワークに対応するハイエンドモデル「DAIV KM-A7A7X（Vket推奨PC）」は79万7,200円（税込）から。