Windows Centralは6月22日(米国時間)、「One of Windows 11's most useless menus is about to get fixed｜Windows Central」において、Windows Insider ProgramのExperimental(Future Platforms)チャネルからWindows 11プレビュービルド29613.1000がリリースされたと伝えた。

このビルドでは設定アプリのサウンド設定ページが刷新され、利便性が向上するという。

Windows 11ではサウンド設定画面の改善が進められている

デバイス選択だけのページから管理画面へ

Windows 11のサウンド(スピーカーおよびマイク)は、設定アプリの「システム」→「サウンド」から調整する。複数のデバイスを接続した場合は、「詳細設定」セクションの「すべてのサウンドデバイス」ページからデバイスを選択し、各デバイスの設定を変更できる。

現在、この「すべてのサウンドデバイス」ページはデバイスを選択するのみで、かねてより必要性の薄さが問題視されていた。そこで今回Microsoftはページを刷新し、サウンドデバイスを管理しやすくする次の機能を追加した。

デフォルトデバイスの選択

各デバイスの音量メーターを表示

デバイスの無効化、切断、切断されたデバイスの表示／非表示の選択

さらにビルド29613.1000では、入力および出力デバイスのオーディオプロパティページも改善。また、入力および出力デバイスのオーディオプロパティページも改善され、ジャック情報が新たに表示されるようになる。

段階的な展開中

Windows 11プレビュービルド29613.1000は6月19日(米国時間)、Experimental(Future Platforms)チャネルからリリースされた。機能は段階的な展開の対象となっており、アップデート後すぐに利用できるとは限らない。なお、同チャネルから提供される機能の多くは、機能フラグによる有効化の対象外とされる。