Neowinは6月12日(米国時間)、「Windows 11 gets useful new File Explorer features in the latest build - Neowin」において、Windows Insider ProgramのExperimentalチャネルからWindows 11ビルド26300.8687がリリースされたと伝えた。

注目の新機能として、エクスプローラーの新しいタブナビゲーション機能を紹介している。

Windows 11ビルド26300.8687ではエクスプローラーのタブ操作が強化される

エクスプローラーの新機能

エクスプローラーに追加された新機能は、アドレスバーの「中クリック(マウスの中央ボタン)」によるタブの追加機能だ。これまでは対象フォルダーを右クリック→コンテキストメニューの「新しいタブで開く」をクリックする必要があったが、今後はフォルダーを開き、アドレスバーを中クリックするだけでタブとして追加できるようになる。

エクスプローラーに関するその他の改善は次のとおり。

ファイルの移動、コピーを行う際に表示される競合解決ダイアログ「どのファイルを保持しますか?」において、スクリーンリーダーのアナウンスを改善した

テキスト拡大表示時におけるエクスプローラーの応答性を改善した

Windows Searchが大幅強化

Windows Searchのアプリ検索が「ファジー検索(あいまい検索)」に対応した。入力ミス、文字の欠落、余分な文字、部分的な単語に対応し、「utlook」から「Outlook」を見つけ出すことが可能になる。

また、 より関連性の高い設定が、結果の上位に表示されるようにランキングが改善された。

Windows Updateと管理機能を改善

Windows Updateの再起動回数を毎月1回に抑制する「統合アップデートエクスペリエンス」が導入される。

また、MDMプロバイダー向けに、WinRE管理機能を拡張するリカバリーリモート管理プラグインを追加したほか、Windowsのセットアップ時に、保護者による機能制限とその利用可能性に関する情報を改善した。これにより保護者は家族向けの保護機能を最初から理解し、選択できるようになる。

タスクバー・UI関連の改善

タスクバーのシステムトレイへの読み込み信頼性を向上した

タスクバーを別の位置(下側以外)で使用している場合、スタートメニューアイコンの上に予期せずツールチップが表示される不具合を修正した。さらに、小さいアイコン使用時の視覚的な不具合も修正した

絵文字パネル(ショートカットキー「Win+.」)のGIFアニメーションプロバイダーをTenorからGIPHYに移行した

タスクマネージャーの「新しいタスクの実行」ダイアログがダークモードに対応した

不具合修正

セカンダリーモニターを縦向きに設定した場合、マウスカーソルが意図しない方向に移動する問題を修正した

音声が再生されない問題を修正した

設定アプリの「アプリ」→「インストールされているアプリ」の信頼性に影響を与える問題を修正した

検索、メモ帳、その他の特定の操作中にフリーズする問題を修正した

これら新機能および機能の改善は、ExperimentalチャネルからリリースされたWindows 11ビルド26300.8687にて利用可能だ。すべて段階的な展開の対象となっているが、設定アプリの「Windows Update」→「Windows Insider Program」の「機能フラグ」から手動で有効化することができる。