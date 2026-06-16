Neowinは6月12日(米国時間)、「Windows 11 gets useful new File Explorer features in the latest build - Neowin」において、Windows Insider ProgramのExperimentalチャネルからWindows 11ビルド26300.8687がリリースされたと伝えた。
注目の新機能として、エクスプローラーの新しいタブナビゲーション機能を紹介している。
- 公式発表：Windows 11 Insider Experimental Preview Build 26300.8687 - Windows Insider Program | Microsoft Learn
エクスプローラーの新機能
エクスプローラーに追加された新機能は、アドレスバーの「中クリック(マウスの中央ボタン)」によるタブの追加機能だ。これまでは対象フォルダーを右クリック→コンテキストメニューの「新しいタブで開く」をクリックする必要があったが、今後はフォルダーを開き、アドレスバーを中クリックするだけでタブとして追加できるようになる。
エクスプローラーに関するその他の改善は次のとおり。
- ファイルの移動、コピーを行う際に表示される競合解決ダイアログ「どのファイルを保持しますか?」において、スクリーンリーダーのアナウンスを改善した
- テキスト拡大表示時におけるエクスプローラーの応答性を改善した
Windows Searchが大幅強化
Windows Searchのアプリ検索が「ファジー検索(あいまい検索)」に対応した。入力ミス、文字の欠落、余分な文字、部分的な単語に対応し、「utlook」から「Outlook」を見つけ出すことが可能になる。
また、 より関連性の高い設定が、結果の上位に表示されるようにランキングが改善された。
Windows Updateと管理機能を改善
Windows Updateの再起動回数を毎月1回に抑制する「統合アップデートエクスペリエンス」が導入される。
また、MDMプロバイダー向けに、WinRE管理機能を拡張するリカバリーリモート管理プラグインを追加したほか、Windowsのセットアップ時に、保護者による機能制限とその利用可能性に関する情報を改善した。これにより保護者は家族向けの保護機能を最初から理解し、選択できるようになる。
タスクバー・UI関連の改善
- タスクバーのシステムトレイへの読み込み信頼性を向上した
- タスクバーを別の位置(下側以外)で使用している場合、スタートメニューアイコンの上に予期せずツールチップが表示される不具合を修正した。さらに、小さいアイコン使用時の視覚的な不具合も修正した
- 絵文字パネル(ショートカットキー「Win+.」)のGIFアニメーションプロバイダーをTenorからGIPHYに移行した
- タスクマネージャーの「新しいタスクの実行」ダイアログがダークモードに対応した
不具合修正
- セカンダリーモニターを縦向きに設定した場合、マウスカーソルが意図しない方向に移動する問題を修正した
- 音声が再生されない問題を修正した
- 設定アプリの「アプリ」→「インストールされているアプリ」の信頼性に影響を与える問題を修正した
- 検索、メモ帳、その他の特定の操作中にフリーズする問題を修正した
これら新機能および機能の改善は、ExperimentalチャネルからリリースされたWindows 11ビルド26300.8687にて利用可能だ。すべて段階的な展開の対象となっているが、設定アプリの「Windows Update」→「Windows Insider Program」の「機能フラグ」から手動で有効化することができる。