デル・テクノロジーズは4月1日、薄型設計の14型ワークステーション「Dell Pro Precision 7 14 ノートパソコン」および、同16型モデル「Dell Pro Precision 7 16 ノートパソコン」を発売した。標準構成時の直販価格は14型モデルが853,712円、16型モデルが875,843円。

Dell Pro Precision 7 14 ノートパソコン（左）とDell Pro Precision 7 16 ノートパソコン（右）

Dell Pro Precisionの新たな薄型ワークステーション

ワークステーション「Dell Pro Precision」シリーズの新製品で、薄型デザインを採用し、持ち運びも意識した。

いずれもプロセッサは最大でCore Ultra 9（H）vProを選択できるほか、14型モデルではRTX PRO 2000 Blackwellグラフィックス（8GB GDDR7 VRAM）、16型モデルではRTX PRO 3000 Blackwellグラフィックス（12GB GDDR7 VRAM）の選択が可能だ。

持ち運んだ先で作業ができるよう、本体の重さは14型で約1.59kg、16型で約2.17kgに抑えた。画面は最大でQHD+タンデムOLED（2,880×1,800ドット／タッチ対応。14型モデル）や4K UHD+タンデムOLED（3840 x 2400ドット／タッチ対応。16型モデル）などを選択できる。

このほか、大型クリックパッドの採用や保守性の高いI／Oボードの採用など、快適性を意識したUIも特徴。筐体は米軍の調達規格「MIL-STD 810H」に基づく耐久テストが実施されている。