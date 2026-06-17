Microsoftは、macOSおよびiOS向けOffice製品で使用しているライセンス検証用デジタル証明書の更新を実施すると発表した。

これに伴い、2026年7月13日以降はOffice 2019 for Macが「機能制限モード（Reduced Functionality Mode）」へ移行し、文書の編集や保存、新規作成ができなくなる。Microsoftは対象ユーザーに対し、サポート対象製品への移行を呼びかけている。

Microsoft Office for Macの利用イメージ 出典：Microsoft

Office 2019 for Macが影響を受ける理由

Microsoftによると、今回の影響はライセンス検証に使用するデジタル証明書の更新に伴うもの。現在の証明書は2026年7月13日に期限切れを迎えるため、新しい証明書への更新が必要になる。

Microsoft 365やOffice 2021以降の製品には新しい証明書を含む更新プログラムが提供されている。一方、2023年10月にサポートが終了したOffice 2019 for Macは更新対象外となる。

その結果、Office 2019 for Macは7月13日以降、文書の閲覧や印刷のみ可能な機能制限モードへ移行し、編集や保存、新規作成などの機能が利用できなくなる。

Office 2019 for Macは2023年にサポート終了

Office 2019 for Macのサポートは2023年10月10日に終了している。Microsoftによると、2023年10月の更新プログラム（バージョン16.78）がOffice 2019ライセンスをサポートする最後のビルドとなった。

Office 2019 for Macはサポート終了後も利用できていたが、ソフトウェア更新プログラムやセキュリティ更新プログラムの提供は終了している。今回必要となる新しいライセンス検証用証明書も更新できないため、7月13日以降は機能制限モードへ移行する。

利用継続には新しい製品への移行が必要

Microsoftによると、新しい証明書へ対応するためには、MacではmacOS 12（Monterey）以降、iPad/iPhoneではiOS 17以降が必要となる。

Microsoftは、Office 2019 for Macのユーザーに対し、Microsoft 365またはOffice 2024への移行を推奨している。

Microsoft 365やOffice 2021以降の製品には新しいライセンス検証用証明書を含む更新プログラムが提供されており、7月13日以降も継続して利用できる。

一方、Office 2019 for Macは更新対象外となるため、編集機能を利用し続けるにはサポート対象製品への移行が必要になる。